Für Janina Youssefian war "Promis unter Palmen" purer Luxus

Janina Youssefian (42) durfte im Laufe der Jahre schon an einigen Reality-TV-Shows teilnehmen. Zuletzt gehörte das einstige Erotikmodel zum Cast der aktuell laufenden Staffel Promis unter Palmen – und verrät exklusiv gegenüber Promiflash, dass sich die Dreharbeiten sehr von denen der vergangenen Formate unterschieden. "Sonst war ja nie irgendwo ein Spiegel oder ein richtiges Badezimmer, [...]. Also das war schon etwas, wo ich gedacht habe: 'Wow, geil, meine erste Realityshow, wo ich einmal ein Badezimmer habe, einen Spiegel habe. Luxus pur'", schwärmt sie.

Auch die Schlafsituation sei in der Vergangenheit ein anderes Kaliber gewesen: Im Dschungelcamp musste Janina beispielsweise unter freiem Himmel und auf einem eher ungemütlichen Bett schlafen. Das sah bei "Promis unter Palmen" anders aus. "Ich war im Luxus. Musste nicht irgendwo auf dem Boden schlafen oder im Keller pennen oder sonst wo. Also ein normales Bett habe ich noch nie gehabt", plaudert die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin im Gespräch mit Promiflash und ergänzt: "So einen Luxus in Thailand wie bei 'Promis unter Palmen' habe ich noch nie gedreht. Das war für mich echt was Schönes, muss ich sagen."

Wirklich lange durfte die 42-Jährige diesen Luxus aber nicht genießen: Sie wurde bereits als Erste von den anderen Kandidaten herausgewählt und musste die Heimreise antreten. Das freute insbesondere ihre Mitstreiterinnen Kim Virginia Hartung (29) und Lisha Savage sehr – die drei Frauen führten nämlich den ersten großen Streit der Staffel. "Das ist eine kleine *****, die soll sich verpissen und die hat das verdient", stellte die einstige Bachelor-Lady klar, während Lisha deutlich machte: "Janina, ich finde, du bist eine unglaublich anstrengende Person. Ein Mensch wie du hat im TV nichts verloren."

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Janina Youssefian von "Promis unter Palmen" 2025

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing "Promis unter Palmen"-Kandidatin Kim Virginia Hartung

