Janina Youssefian glaubt nicht an Liebe von Kim und Nikola

Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (29) wurden nach Promis unter Palmen ein Paar. Nikola ging kurz darauf vor seiner Freundin auf die Knie, zog für die Reality-Bekanntheit nach Dubai und nun erwarten beide laut eigenen Angaben ein Kind. Janina Youssefian (42), die die Anfänge des Paares hautnah miterlebte, kauft den zweien ihre Lovestory und die Schwangerschaft jedoch nicht ab. "Ich weiß nicht, ob ich die News glaube. Ehrlich gesagt, ich glaube, die spielen mit der Presse. [...] Also, ich weiß nicht, ich kann es nicht so ganz glauben", verrät die Influencerin gegenüber Promiflash.

Zwar darf Janina zum aktuellen Zeitpunkt noch keine genaueren Details zu "Promis unter Palmen" ausplaudern, behauptet jedoch während des Interviews mit Promiflash: "Niko hat sich von Anfang an an alle Weiber rangemacht. Er hat es auch bei mir versucht, [...] er hat es bei Melody (31) versucht. Da war auch ein bisschen Gefummel. Aber was dann später passiert ist, na ja..." Was letztendlich wirklich innerhalb des Formats abläuft, können Fans aktuell im TV oder auf Joyn mitverfolgen.

Janina ist aber nicht die einzige Promi-Lady, die an dem Liebesglück von Kim und Nikola zweifelt. Auch Gloria Glumac (32), die Ex des Serben, warf den beiden vor, eine Fake-Beziehung zu führen. In der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags auf Instagram wetterte die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin: "Es wird einfach versucht, mit allem PR zu machen… Lasst euch einfach nicht verarschen."

Joyn / Tan Nian Ying Janina Youssefian, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2025

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

