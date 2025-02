Janina Youssefian äußert sich zu "Promis unter Palmen"-Zoff

Für Janina Youssefian (42) nahm das Abenteuer bei der Reality-TV-Show Promis unter Palmen ein schnelles Ende: Die Fernsehbekanntheit wurde schon in der ersten Folge von ihren Mitstreitern herausgewählt. Ob das an den ständigen Streitereien lag? Mit YouTuberin Lisha und Influencerin Kim Virginia (29) geriet Janina mehrfach aneinander und musste fiese Beleidigungen einstecken. Wie steht sie nun nach ihrem Exit dazu? "Die beiden haben mich immer angezickt", erinnert sich die 42-Jährige im Gespräch bei "Promis unter Palmen – die Late Night Show". Sie habe schon von Anfang an gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt: "Kennst du das, wenn Frauen dich so angucken und dich von vornherein nicht mögen?"

Von ihrer Konkurrentin Lisha wurde Janina unter anderem als "dumm" beleidigt. In der Late-Night-Show schießt sie nun zurück. "Das sind doch die Menschen, die selber dumm sind", kontert sie im Gespräch mit Moderator Jochen Bendel (57). Im Streitmoment hatte sie jedoch nichts weiter auf Lishas Beleidigungen entgegnet, da das einfach nicht "ihr Niveau" sei. Generell stellt sie klar: "[Lisha] wäre auch keine Frau, mit der ich privat meine Zeit verbringen möchte."

"Promis unter Palmen" ist für Janina nicht die erste Reality-TV-Erfahrung. Die Ex-Flamme von Dieter Bohlen (71) war im Jahr 2022 bereits Dschungelcamp-Kandidatin. Doch auch in dieser TV-Show hielt es sie nicht lange: Nach einer rassistischen Äußerung gegenüber ihrer Mitstreiterin Linda Nobat wurde Janina vorzeitig aus dem Dschungelcamp geworfen. "RTL duldet ein derartiges Verhalten nicht", rechtfertigte sich der Sender damals auf Twitter.

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Getty Images Janina Youssefian in München

