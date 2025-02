Das hätte Janina mit "Promis unter Palmen"-Gewinn gemacht

13 Stars und Sternchen haben bei Promis unter Palmen die Chance auf die goldene Kokosnuss und das Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro. Janina Youssefian (42) schied bereits als erste Kandidatin aus und hat somit nicht mehr die Möglichkeit auf die Siegprämie. Promiflash hat trotzdem bei dem Model nachgefragt – was würde sie mit dem Geld machen? "Ich glaube, ich würde vielleicht einen schönen Wellnessurlaub machen oder irgendwas Schönes kaufen", verrät Janina.

Da der Gewinn ohnehin erst mal versteuert werden müsse, bleibe noch circa die Hälfte übrig. Deswegen würde die 42-Jährige sorgfältig mit dem Geld haushalten. "[Ich würde] aber nicht irgendwie alles aus dem Fenster rausschmeißen oder so, dafür bin ich viel zu geizig", scherzt Janina im Gespräch mit Promiflash.

Auf die Zeit bei "Promis unter Palmen" blicke Janina gern zurück. "Ich war im Luxus. Musste nicht irgendwo auf dem Boden schlafen oder im Keller pennen oder sonst wo. Also ein normales Bett habe ich noch nie gehabt", erzählte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "So einen Luxus in Thailand wie bei 'Promis unter Palmen' habe ich noch nie gedreht. Das war für mich echt was Schönes, muss ich sagen."

Getty Images Janina Youssefian, Model

Getty Images Janina Youssefian

