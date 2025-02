Für Geld: Janina Youssefian ließ sich die Füße ablecken

"Für Geld mache ich alles" – das ist das Motto der Realityshow Promis unter Palmen, die gerade erst in die dritte Staffel gestartet ist. TV-Star Janina Youssefian (42) flog als Erste raus, hat aber trotzdem eine sehr brisante Story zum Sendungsmotto zu erzählen. Bei "Promis unter Palmen – Die Late Night Show" verriet sie auf Nachfrage von Moderator Jochen Bändel schmunzelnd, was sie schon mal für Geld gemacht hat. "Was mit den Füßen. [...] Eine Bekannte hatte einen Typen, der gerne Füße lecken wollte. Meine Bekannte und ich haben auf dem Sofa gesessen und ihr Typ hat einfach die Füße geleckt", erklärte sie. Wie viel Geld sie dafür bekommen hat, ließ sich das Ex-Model allerdings nicht entlocken.

Bei "Promis unter Palmen" hatte die 42-Jährige nicht viele Chancen, zu zeigen, was sie alles für Geld machen würde. In der ersten Folge bewies sie aber, dass sie sich für Challenges nicht zu schade ist. Bei der ersten Challenge mussten die Kandidaten auf einem schmalen Holzbalken balancierend Wasser transportieren – Janina trat zwar an, konnte das Spiel allerdings nicht bestehen und somit kein Geld erspielen. Im Kapitänsspiel "Tuttifrutti", bei dem die Teams Früchte auf Holzplatten transportieren mussten, zeigte sie sich dann aber von ihrer ehrgeizigen Seite und schrie ihren Mitstreiter Chico währenddessen maßregelnd an. Aber es nützte nichts – auch bei der Challenge ging Janina mit ihrem Team leer aus.

Nach ihrer schwachen Leistung bei den Spielen und einigen Zankereien mit ihren Co-Stars Lisha Savage und Kim Virginia Hartung (29) wurde Janina schließlich als Erste rausgewählt und musste das traumhafte Resort in Thailand verlassen. Sie selbst ist über ihren Exit allerdings nicht allzu traurig. Auch den Zoff mit Kim und Lisha hat sie komplett hinter sich gelassen. "Mir geht es gut. Es ist, wie es ist. Man darf nicht alles sich zu Herzen nehmen. Sonst darf man bei Realityshows absolut nicht mitmachen", erklärte sie bei "Promis unter Palmen – Die Late Night Show".

ActionPress Janina Youssefian im Januar 2024 in Berlin

Instagram /janinayoussefian Janina Youssefian, TV-Star

