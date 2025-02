So geht es Janina jetzt nach ihrem "Promis unter Palmen"-Aus

Für Janina Youssefian (42) war die Zeit bei Promis unter Palmen ziemlich schnell vorbei. Ihre wenigen Tage dort waren aber nicht besonders leicht – vor allem bei Lisha und Kim Virginia Hartung (29) eckte das Model immer wieder an. Im Promiflash-Interview spricht Janina nun über ihren Exit und wie es ihr damit geht, dass sie von den anderen so früh rausgewählt wurde. "Natürlich ist es nicht schön, als Erste gehen zu müssen, aber ich bin lieber raus, als weiterhin mit Lisha dort Zeit verbringen zu müssen und angegangen zu werden", macht sie deutlich.

Im Nachhinein habe sie gesehen, dass der Goodbye Deutschland-Star hinter ihrem Rücken gegen sie gestichelt hatte: "Den anderen bin ich gar nicht böse. Jeder muss eine Entscheidung aus persönlichen Gründen treffen." Letztendlich sei ihr Exit eine Erleichterung gewesen und Janina froh, die Show so früh verlassen zu haben. "Ich war erleichtert, raus zu sein, und sehr happy", erzählt sie und fügt hinzu, dass zu Hause eine Menge Arbeit auf sie gewartet habe: "Ich habe am 14. Februar mein eigenes Hotel in Stockholm eröffnet und momentan wahnsinnig viel zu tun." Die 42-Jährige stellt abschließend klar: "Ich möchte meine Energie nicht an solche Menschen verschwenden."

In den bisher ausgestrahlten Folgen des umstrittenen Formats wird schnell klar, dass Lisha kein gutes Haar an ihrer Konkurrentin ließ. Nicht nur einmal schoss sie vor versammelter Mannschaft urplötzlich gegen die Reality-TV-Bekanntheit. "Ich habe einfach ein Riesenproblem mit dummen Menschen und das ist einfach das Problem zwischen mir und Janina", feuerte sie und brachte die gebürtige Iranerin mit ihren Sprüchen sogar zum Weinen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janina Youssefian im Mai 2018

Anzeige Anzeige

ProSieben/Nikola Milatovic Lisha bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Anzeige Anzeige