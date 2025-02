Kim Virginia als Escort bezeichnet? Janina spricht Klartext

Zwischen Kim Virginia Hartung (29) und Janina Youssefian (42) eskalierte schon in der ersten Folge von Promis unter Palmen ein Streit. Dabei fiel unter anderem das Wort Escort – was Kim ihrer damaligen Mitkandidatin wohl bis heute nicht verziehen hat. Im Promiflash-Interview kommt die Situation zwischen den beiden Frauen noch mal zur Sprache. "Ich habe Kim nicht als Escort bezeichnet", beteuert Janina und erinnert an ihren Wortlaut: "Schaut euch das gerne noch mal an. 'Ich sage ja auch nicht, dass du eine billige Escort bist.' Leider will sich anscheinend keiner mehr daran erinnern."

Ihrer Meinung nach habe Kim angefangen. Sie habe sich lediglich gegen die 29-Jährige gewehrt. Allerdings war Kim nicht die Einzige, mit der Janina in ihrer kurzen Zeit bei "Promis unter Palmen" aneinandergeriet. Auch zwischen ihr und Lisha krachte es – es machte fast ein wenig den Eindruck, als habe die Goodbye Deutschland-Bekanntheit die 42-Jährige auf dem Kieker gehabt. "Ja, man merkt, dich kann man nur auf dem Teppich vögeln" und "Ich habe einfach ein Riesenproblem mit dummen Menschen und das ist das Problem zwischen mir und Janina", waren nur ein paar von ihren fiesen Sprüchen, die sie der ehemaligen Dschungelcamp-Gewinnerin reindrückte.

Welches Problem der Realitystar und die YouTuberin mit ihr haben, verstehe die Ex-BFF von Yvonne Woelke (45) bis heute nicht. Im Gespräch bei "Promis unter Palmen – die Late Night Show" verriet sie aber, dass sie schon von Anfang an gemerkt habe, dass irgendwas nicht stimmt. "Kennst du das, wenn Frauen dich so angucken und dich von vornherein nicht mögen?", versuchte sie die Situation im Gespräch mit Moderator Jochen Bendel (57) zu erklären.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Joyn / Tan Nian Ying Janina Youssefian, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2025

