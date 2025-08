"Verstehen Sie Spaß?" triumphiert bei den jungen Zuschauern

Barbara Schöneberger (51) hat am Samstagabend in Verstehen Sie Spaß? - Best of 2025 die Highlights der vergangenen Jahre präsentiert. Mit prominenten Gästen wie Hazel Brugger (31) und Max (48) sowie Friedrich von Thun (83) führte die Moderatorin auf humorvolle Weise durch die Show, die bis 23:17 Uhr ausgestrahlt wurde. Mit 2,53 Millionen Zuschauern insgesamt und einem Marktanteil von 13,7 Prozent zeigte sich Das Erste zufrieden – vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen war die Sendung laut DWDL mit 15,0 Prozent Marktanteil äußerst erfolgreich. Damit sicherte sich Barbara bei den jungen Zuschauern den Spitzenplatz am Samstagabend.

Obwohl die Show in der klassischen Zielgruppe punkten konnte, musste Das Erste den Primetime-Sieg insgesamt dem ZDF überlassen, das mit der Wiederholung des Krimis "München Mord - Der Letzte seiner Art" 3,88 Millionen Menschen vor die Bildschirme lockte und 19,8 Prozent Marktanteil erzielte. Vor allem bei den über 49-Jährigen lag der Krimi vorne, während Barbara Schöneberger bei den Jüngeren triumphierte. Den Privatsendern blieb angesichts dieser Konkurrenz nur die Suche nach Nischen: RTL erreichte mit dem Topspiel der 2. Bundesliga ein einstelliges Ergebnis, während "The Great Wall" auf ProSieben und der Familienfilm "Ruby taucht ab" auf Sat.1 sich ebenfalls beachtlich schlugen.

Die beliebte Sendung "Verstehen Sie Spaß?" feierte erst kürzlich ihren 45. Geburtstag, was in der aktuellen Ausgabe durch den Rückblick auf die besten Streiche des letzten Jahres und nostalgische Klassiker gewürdigt wurde. Trotz ihres vollen Terminkalenders schafft es Moderatorin Barbara Schöneberger stets, mit ihrer charmanten Art sowohl neue Zuschauer als auch langjährige Fans in den Bann zu ziehen. Hazel Brugger und die von Thuns sorgten dieses Mal für gute Stimmung in der gemütlichen Wohnzimmeratmosphäre, die perfekt zu dem Anlass passte.

Timm, Michael / ActionPress Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

Getty Images Friedrich von Thun und Max von Thun, 2025

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin