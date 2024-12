So meisterte Barbara Schöneberger Karriere mit zwei Kindern

Barbara Schöneberger (50) gehört nicht nur zu den renommiertesten Moderatorinnen Deutschlands, die Entertainerin ist auch stolze Mutter von zwei Kindern im Teenageralter. Im Interview mit Bild berichtet Barbara nun, wie sie den Spagat zwischen Karriere und Kindern geschafft hat. Offenbar ist ihr, alles unter einen Hut zu bekommen, gar nicht schwergefallen. "Ich hatte es relativ leicht, weil ich in meinem Job immer alle Möglichkeiten der Welt hatte, die Situation für meine Familie und mich total komfortabel zu gestalten", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe nach den Geburten der Kinder erst nach und nach wieder gearbeitet. Am Anfang drei Monate gar nicht, dann einmal die Woche, dann zwei Tage die Woche und so weiter" – ein Privileg, das viele Mütter nicht haben, wie sie betont.

Trotz ihrer beeindruckenden Karriere bezeichnet sich Barbara als absoluten Familienmensch. "Mein Job ist für mich sowieso nur ein Hobby. Mein Leben bedeutet, Mutter, Familienmensch und Ehefrau zu sein", stellt die 50-Jährige klar. Ihr gehe es im Leben nicht um finanziellen Erfolg, sondern um die Menschen, die sie umgeben. "Mein einziges Ziel ist: Am Ende meines Lebens mit all meinen Kindern und Enkeln und wer auch sonst noch dazugehört, um einen großen Tisch herumzusitzen und Partys zu feiern." Millionen im Schrank, aber keinen Kontakt zu den Kindern, sei für sie alles andere als erstrebenswert: "Das wäre für mich das totale Scheitern."

Gemeinsam mit ihrem Mann Maximilian von Schierstädt hat Barbara einen 14-jährigen Sohn und eine elfjährige Tochter. Könnte sich die Moderatorin noch weiteren Familienzuwachs vorstellen? Ihr Mann und sie hätten die letzten Jahre immer gesagt, dass es toll wäre, wenn sie nochmal Nachwuchs bekommen würden. Doch mittlerweile ist Barbara glücklich, dass alles genauso gekommen ist, wie es jetzt ist. "Jetzt bin ich 50 geworden und bin froh und stolz, dass meine Kinder so groß und so selbstständig sind. Ich möchte also auf keinen Fall noch einmal von vorn anfangen", macht sie deutlich.

Getty Images Barbara Schöneberger, Moderatorin

Timm, Michael / ActionPress Barbara Schöneberger bei "Verstehen Sie Spaß?"

