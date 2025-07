AWZ-Neuling Bianca Hein kennt Tatjana Clasing seit Kindheit

Bianca Hein (49), die neu im Cast der beliebten RTL-Serie Alles was zählt ist, hat eine besondere Verbindung zu einer ihrer Kolleginnen: Tatjana Clasing (61). Wie die Schauspielerin in einem Interview mit Promiflash verriet, kennt sie die Serien-Darstellerin schon seit ihrer Kindheit. "Ich war damals im Kinderchor am saarländischen Staatstheater, und sie hat in 'West Side Story' die Rolle der Anita fantastisch gesungen und gespielt", erinnerte sich Bianca. Später begegneten sich die beiden erneut, als Bianca an der Schauspielschule in Essen war und Tatjana am dortigen Theater Erfolge feierte. Für Bianca sei es eine besondere Freude, nun mit ihr zusammenarbeiten zu dürfen.

Doch Tatjana ist nicht die einzige bekannte Person am Set für Bianca. Mit Stefan Bockelmann (48), der in der Serie die Rolle des Henning Ziegler verkörpert, verbindet sie eine weitere berufliche Vorgeschichte. Bereits vor 25 Jahren standen die beiden gemeinsam für die RTL-Serie Unter uns vor der Kamera. Bianca zeigte sich begeistert darüber, alte Weggefährten wiederzutreffen: "Ich habe mich sehr auf Stefan gefreut, aber auch auf einige Regisseure und Teammitglieder von damals, die nun ebenfalls bei 'Alles was zählt' arbeiten." Besonders erwähnte sie den Produzenten der Serie, Guido Reinhardt. Bianca erinnert sich, dass sie ihn bereits bei ihrem Einstieg in die Schauspielwelt im Jahr 2001 kennenlernte, als Guido als Regisseur für "Unter uns" tätig war. Nach einem Gespräch auf der diesjährigen Berlinale schloss sich nun für die Schauspielerin der Kreis, indem sie die Rolle der Gabriella erhielt.

Die Schauspielerin, die bereits auf eine beeindruckende Karriere im deutschen Fernsehen zurückblicken kann, ist begeistert über die neuen Chancen, die sich ihr durch den Einstieg bei "Alles was zählt" bieten. Ihr Wiedersehen mit alten Weggefährten und die Möglichkeit, erneut unter der Regie von Guido zu arbeiten, scheinen für Bianca eine spannende Herausforderung und eine Reise in die Vergangenheit gleichermaßen zu sein. Abseits des Beruflichen schätzt sie die familiäre Atmosphäre am Set und genießt es besonders, mit herzlichen Kollegen wie Tatjana und Stefan zu agieren. "Ich freue mich sehr, mit so tollen und talentierten Leuten zusammenarbeiten zu dürfen", fasste sie ihre Begeisterung zusammen.

RTL / Julia Feldhagen Tatjana Clasing (l.) und Bianca Hein, Schauspielerinnen bei "Alles was zählt"

RTL / Julia Feldhagen Bianca Hein (spielt "Gabriella Perez"), 2025

Getty Images Bianca Hein, Schauspielerin