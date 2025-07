So steht Kaja Schmidt-Tychsen zu "Alles was zählt"-Rückkehr

Kaja Schmidt-Tychsen (44) schockierte ihre Fans Ende Juni, mit der Ankündigung, dass sie Alles was zählt nach 13 Jahren verlassen wird. Am Freitag, dem 4. Juli, wird ihr letzter Auftritt als Jenny Steinkamp über die Bildschirme flimmern. Doch ist dies ein endgültiger Abschied? Im Promiflash-Interview gibt die Schauspielerin nun eine Antwort auf diese Frage, die nicht allen Zuschauern gefallen dürfte. "Sag niemals nie! Aber geplant ist es gerade noch nicht. Ich muss mich doch erst mal in neuen Rollen und Formaten ausprobieren!", verrät der Serienliebling. Dass sie demnächst wieder nach Essen zurückkehrt, ist also eher unwahrscheinlich.

Anstelle von Kaja dürfen sich die Zuschauer bald mit zwei neuen Gesichtern bekannt machen. Josephine Martz und Bianca Hein werden ab Mitte Juli in der Daily zu sehen sein. Für ihre Nachfolgerinnen hat die "Alles was zählt"-Darstellerin einen einfachen Rat. "Es ist kein Hexenwerk: Könnt euren Text und habt Spaß!", lässt sie die zwei Frauen gegenüber Promiflash wissen. Kaja weiß, wovon sie spricht: Die gebürtige Flensburgerin war seit 2011 Teil des Steinkamp-Universums.

Kajas AWZ-Abschied ist nicht nur für sie eine emotionale Angelegenheit. Auch die Fans trauern ihrer Lieblingsfigur hinterher. Auf Instagram antwortete die 44-Jährige auf die Unterstützung der Zuschauer: "Ihr tollen Leute, ich danke euch für all diese süß-traurigen Nachrichten. Ich vermisse euch auch schon. [...] Schaltet immer mal den Fernseher ein, dann seht ihr mich vielleicht mal in einer anderen Rolle. Wer weiß, das wäre doch auch mal was."

Panama Pictures Kaja Schmidt-Tychsen, AWZ-Star

Instagram / kajaschmidttychsen Kaja Schmidt-Tychsen, Schauspielerin

