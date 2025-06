"Alles was zählt" bekommt zwei neue Hauptdarstellerinnen

Alles was zählt begrüßt ab Juli zwei neue Hauptdarstellerinnen und erweitert zudem das sportliche Universum. Wie Bild erfahren hat, werden Josephine Martz und Bianca Hein ab dem 16. und 30. Juli Teil der beliebten RTL-Serie und bringen dabei frischen Wind mit. Mit Tennis gibt es erstmals eine neue Sportart im Mittelpunkt der Folgen, die nun neben Eistanz, Boxen und Fußball für spannende Wettkämpfe sorgen wird. Doch die größeren Dramen spielen sich abseits des Ascheplatzes ab, wie die Produktionsleitung der Serie bereits ankündigte.

Josephine übernimmt die Rolle der argentinischen Tennisspielerin Joana Perez, die aufgrund einer Schulterverletzung nach Essen reist – angeblich auf der Suche nach medizinischer Hilfe. Der wahre Grund liegt jedoch in ihrer Familiengeschichte. Durch ein Gen-Match erfährt Joana von einer Verbindung zur Familie Steinkamp. Über ihren Onkel Maximilian, gespielt von Francisco Medina, nimmt sie schließlich Kontakt auf. Begleitet wird Joana von ihrer Mutter Gabriella, die von Bianca Hein verkörpert wird. Auch Biancas Rolle der Gabriella trägt ein dunkles Geheimnis: Als Baby wurde sie unter tragischen Umständen von ihrer Mutter Simone Steinkamp und ihrem Zwillingsbruder getrennt.

Josephine spielte früher selbst Tennis und zeigte sich begeistert über die sportlichen Aspekte ihrer neuen Rolle. "Das hat durchaus geholfen, weil wir wirklich spielen und nicht nur so tun", erzählte sie der Bild-Zeitung. Ihre Verbindung zum Sport ist auch privat stark geprägt, da ihr Vater Tennistrainer war. Bianca dürfte vielen Zuschauern noch aus der Serie "SOKO" bekannt sein und wird als Gabriella einen emotional aufgeladenen Charakter mit einer dramatischen Vergangenheit verkörpern. Gemeinsam werden die beiden Schauspielerinnen eine neue Dynamik und frische Konflikte in das Universum von "Alles was zählt" bringen. Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Geschichte um die Familie Steinkamp weiterentwickelt.

