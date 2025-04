So emotional ist "Sing meinen Song" für Madeline Juno

Madeline Juno (29) hat bei der TV-Show Sing meinen Song nicht nur für musikalische, sondern auch für emotionale Höhepunkte gesorgt. Die Songwriterin, die durch Titel wie "Error" oder ihren Beitrag zum Soundtrack des Kinohits "Fack ju Göhte" bekannt wurde, verarbeitet in ihrer Musik persönliche Themen wie den Kampf mit Depressionen und Essstörungen. Besonders emotional war es für Madeline, als ihre Kollegen – darunter Sänger Bosse – ihren Song "99 Probleme" performten, der ein schwieriges Kapitel in ihrem Leben thematisiert. "Ich hatte so viele Gefühle gleichzeitig, mein Gehirn war am Rattern", beschrieb die 29-Jährige das Erlebnis im Interview mit Gala.

Die Musikerin betont, wie wichtig ihr die Sichtbarkeit für psychische Erkrankungen ist: "Wir müssen darüber sprechen, denn sonst wird es niemals aufhören, dass wir denken, Menschen wie ich wären 'Freaks'", erklärte sie weiter. Sie sieht ihren kreativen Prozess als eine Form der Selbsttherapie, auch wenn die Veröffentlichung ihrer Songs oft mit Ängsten verbunden sei. Während ihrer dreieinhalbjährigen Therapie habe sie gelernt, mit schwierigen Phasen besser umzugehen, und fühle sich aktuell stabiler denn je. Mit ihrer Teilnahme an der von Johannes Oerding (43) moderierten Show möchte sie nicht nur ihre musikalische Seite zeigen, sondern auch eine Botschaft vermitteln: "Kein Mensch, der Depressionen hat, soll als schwach gelten."

Die neue Staffel von "Sing meinen Song" wird dieses Jahr wieder in Südafrika gedreht, einer Kulisse, die für die Teilnehmer stets zu einem besonderen Erlebnis wird. Neben Madeline sind Künstler wie Bosse, Finch und ClockClock-Sänger Boki dabei, um ihre Songs gegenseitig zu interpretieren. Die Tradition, die Nationalblume Südafrikas, die Protea, für besondere Auftritte zu vergeben, hat Madeline so begeistert, dass sie sich eine tätowieren ließ. "Diese Zeit in Südafrika werde ich niemals vergessen", so die Musikerin, die sich außerdem auf ein ereignisreiches Jahr freut: Im Juni erscheint ihr neues Album, sie wird 30 und sie plant ihre bevorstehende Hochzeit. Für die Offenburger Musikerin scheint gerade ein besonders glücklicher Moment im Leben angebrochen zu sein.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Hertrich Der "Sing meinen Song"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Boris Breuer Der neue "Sing meinen Song"-Cast

Anzeige Anzeige

Anzeige