Was wollen uns Max Giesinger (33) und Madeline Juno (26) damit sagen? Die beiden Musiker kennen sich schon viele Jahre und absolvierten schön des öfteren Mal den einen oder anderen Live-Auftritt zusammen. Offiziell sind beide aktuell Single. Umso überraschter reagierten die Fans dieses Wochenende, als der 33-Jährige eine vertraute Fotoreihe mit der Sängerin postete. Sind Max und Madeline etwa mehr als nur gute Freunde?

Ganze vier herrlich innige Selfies an der Zahl teilte Max am Samstagabend kommentarlos auf seinem Instagram-Profil: Sie sitzen zusammen auf einer Couch bei einem Bierchen, albern beim Kaffeetrinken mit Madelines langen Haaren herum oder liegen sich an einem Abend draußen in den Armen. Auf allen Schnappschüssen strahlen die beiden glücklich in die Kamera. Und das entgeht natürlich auch den Followern nicht: "Ist das die eine von 80 Millionen?" oder "Endlich die Richtige gefunden?" sind nur zwei der neugierigen Fan-Nachfragen.

Tatsächlich reagierte Madeline auf einen dieser wissbegierigen Kommentare – mit einem ordentlichen Lacher. Dass es sich bei den niedlichen Bildern auch um eine Ankündigung der ganz anderen Art handeln könnte, zeigte wiederum eine Reaktion auf dem Profil der "Error"-Interpretin. Auch die 26-Jährige teilte nämlich zwei der Schnappschüsse und darunter schrieb eine erfreute Followerin: "Ich freue mich schon so auf den Song von euch!"

Instagram / maxgiesinger Madeline Juno und Max Giesinger Arm in Arm

Getty Images Max Giesinger, Musiker

Instagram / maxgiesinger Madeline Juno und Max Giesinger

