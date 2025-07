"Bares für Rares": 75 Euro statt Millionen für Smaragd

Uschi Malzburg hatte bei der ZDF-Trödelshow Bares für Rares Großes vor. Die Besitzerin eines auffälligen Colliers plante, den Erlös der Kette in ein brandneues E-Bike zu investieren. Doch die Expertise von Dr. Heide Rezepa-Zabel (59) ließ ihr den Atem stocken. Der Smaragd des Schmuckstücks, das Uschi mitgebracht hatte, wurde auf seine Echtheit geprüft. Falls dieser ein echter sogenannter Blue Moon Brillant gewesen wäre, hätte sich ein Wert von bis zu 50 Millionen Euro ergeben können. Eine unfassbare Summe, die sowohl den Gastgeber, den erfolgreichen Moderator und Publikumsliebling Horst Lichter (63), als auch die Anwesenden kurzzeitig in Staunen versetzte.

Die Euphorie wurde jedoch schnell gedämpft: Der blaue Edelstein entpuppte sich bei genauerer Untersuchung lediglich als Nachbildung. Damit schrumpfte der Wert des Colliers auf etwa 75 Euro, zumindest was den Stein betrifft. Allerdings bewertete die Expertin das gesamte Schmuckstück durchaus großzügiger und schätzte einen Wert von bis zu 3.500 Euro. Mit dieser Einschätzung konnte die Verkäuferin gut leben und zog mit entsprechender Händlerkarte optimistisch weiter. Im Händlerraum erlöste sie letztlich 2.800 Euro – eine Summe, die zwar unter der Expertise, aber dennoch über ihren Erwartungen lag.

Bereits in der Vergangenheit sorgten ähnliche Erlebnisse bei "Bares für Rares" für gemischte Gefühle. So musste eine andere Teilnehmerin einst aufgrund eines kleinen Details ihres Schmuckstücks auf einen deutlich geringeren Erlös hoffen, als ursprünglich erwartet. Die Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel, die auch diese Expertise leitete, entdeckte damals ein Merkmal, das den Wert der Kette um die Hälfte minderte. Trotz solcher enttäuschenden Momente bleibt die Sendung um die Händler wie Walter Lehnertz (58), Susanne Steiger (42) und Wolfgang Pauritsch (53) ein beliebter Ort, um alte Schätze zu präsentieren, die von persönlichen Geschichten begleitet werden. Gerade deswegen ist die Sendung seit ihrer Erstausstrahlung im August 2013 so erfolgreich.

ZDF / Frank Hempel "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter

Instagram / dr.heiderezepazabel Dr. Heide Rezepa-Zabel und Horst Lichter

ZDF/Frank Beer Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel