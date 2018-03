Ein Meilenstein, auf den die YouTube-Community seit Jahren hinfiebert! Seit den Anfangszeiten der Videoplattform ist Coldmirror (33) dort aktiv: Im Oktober 2006 – ein Jahr nach Gründung des Portals – stellte sie erste Clips auf ihren Kanal. Besonders ihre Harry Potter-Neusynchronisationen bescherten Kathrin Fricke, wie die YouTuberin bürgerlich heißt, unzählige Klicks, Fans und nicht zuletzt Kultstatus. Und dennoch hat Kathrin erst jetzt die Millionenmarke geknackt!

Während YouTube-Kolleginnen wie Melina Sophie oder Shirin David (22) in viel kürzerer Zeit schneller an die Abo-Millionen kamen, dauerte es bei Coldmirror über elf Jahre: Am vergangenen Samstag überschritt die Netzkünstlerin die magische Grenze. Auf Twitter kommentierte die gebürtige Bremerin ihren Erfolg wie gewohnt mit einer Prise Ironie: "War ja nie wirklich mein Ziel, aber irgendwelche IDIOTEN gucken meinen Mist ja trotzdem. Diese Idioten sind EIN BISSCHEN cool. Ich danke euch." Ein Erfolg, zu dem auch Die Lochis mit einem Tweet im Netz gratulierten.

Zum YouTube-Dauerbrenner machten Coldmirror vor allem ihre Videos, die sich mit der "Harry Potter"-Welt beschäftigen. In ihren Synchros erzählte sie die Geschichte dreier Filme komplett neu: politisch unkorrekt, mit schwarzem Humor und jeder Menge Liebe fürs Detail – und eigenen Kultfiguren wie "Fresh D", dem Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore als Rapper. Die heute 33-Jährige hatte als erste deutsche YouTuberin eine eigene Show im TV und produziert jetzt unter anderem die Animationsserie "StarStarSpace" für funk, das Online-Medienangebot der ARD und des ZDF.

Stefan Höderath / funk YouTube-Star Coldmirror auf einem Presse-Event Berlin

Anzeige

Instagram / kaltspiegel Coldmirror als ihre Kunstfigur "Fresh D" verkleidet

Anzeige

Funk / Kathrin Fricke "StarStarSpace", Animationsserie der YouTuberin Coldmirror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de