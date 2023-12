Kein Unbekannter: Das ist Anna Maria Mühes neuer Partner!

Anna Maria Mühe (38) ist verliebt! Die Schauspielerin zählt schon seit über 20 Jahren zu den erfolgreichsten Frauen der deutschen Filmbranche. Vor allem mit ihren Rollen in "Dogs of Berlin", "Jugend ohne Gott" oder "Totenfrau" ist sie einem breiten Publikum bekannt. Ihr Privat- und Liebesleben hält die Bambi-Preisträgerin dabei komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt gewährt Anna Maria aber einen kleinen Einblick – und zeigt ihren neuen Partner!

Auf Instagram teilt die 38-Jährige einen süßen Schnappschuss ihrer Weihnachtstage. "Das sind wir", schreibt Anna Maria unter das Foto, auf dem sie ihren Liebsten anstrahlt – auch er schaut ihr lächelnd in die Augen. Und wer ist der Mann an der Seite der TV-Bekanntheit? Bei ihrem neuen Freund handelt es sich um Lucas Gregorowicz (47)! Auch er ist Schauspieler und vor allem für seine Rollen in "Lammbock" und "Polizeiruf 110" berühmt.

Zuvor war Anna Maria mit Timon Modersohn liiert. Den Regisseur hatte sie 2004 am Set von "Was nützt die Liebe in Gedanken" kennengelernt, vier Jahre später kamen sie zusammen. Nach rund acht Jahren Beziehung trennten sie sich. 2012 bekamen sie aber noch eine gemeinsame Tochter.

Getty Images Anna Maria Mühe

Getty Images Anna Maria Mühe

Getty Images Anna Maria Mühe

