Anna Maria Mühe schwärmt von neuer Beziehung mit ihrem Lucas

Anna Maria Mühe (38) genießt die Zeit mit ihrem neuen Partner in vollen Zügen! Die Schauspielerin ist schon seit Jahren erfolgreich in der deutschen TV- und Filmbranche. Aber auch privat könnte es bei der "Dogs of Berlin"-Darstellerin aktuell wohl nicht besser laufen: Im Dezember machte sie ihre neue Beziehung mit "Lammbock"-Star Lucas Gregorowicz (47) offiziell. Nun gibt Anna Maria ein paar Einblicke in ihr Liebesglück!

Gegenüber Bild erklärt die 38-Jährige, dass es für sie und ihren Freund kein Problem sei, in der gleichen Branche zu arbeiten: "Ich finde es wahnsinnig schön, wenn wir über unsere Arbeit sprechen können. Ich sehe das als Vorteil." Haben sie und Lucas sich durch die Schauspielerei vielleicht sogar kennengelernt? Genaueres will Anna Maria nicht sagen, betont aber: "Wie es zwischen uns gefunkt hat? Einfach sehr schön. Es wäre doch blöd gewesen, wenn man sich nicht über den Weg gelaufen wäre."

Erst vor wenigen Tagen feierten die beiden ihr Red-Carpet-Debüt. Bei der Premiere von "15 Jahre" am 8. Januar in Berlin strahlten Anna Maria und Lucas im Blitzlichtgewitter der Paparazzi. Wie glücklich die beiden sind, war ihnen anzusehen – sie hielten immer wieder Händchen und schauten sich verliebt an.

Anzeige

Getty Images Anna Maria Mühe

Anzeige

Instagram / annamariamuehe Anna Maria Mühe und Lukas Gregorowicz

Anzeige

AEDT Anna Maria Mühe und Lucas Gregorowicz im Januar 2024

Anzeige

Denkt ihr, Anna und Lucas werden sich jetzt öfter zusammen in der Öffentlichkeit zeigen? Ja, sicherlich! Nee, sie halten ihre Beziehung bestimmt weitestgehend privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de