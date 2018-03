Vorhang auf für die "Lammbock"-Kult-Kiffer! Ganze 16 Jahre nach dem Filmerfolg sind die Hauptdarsteller Moritz Bleibtreu (45) und Lucas Gregorowicz (40) in dem langersehnten zweiten Teil der Komödie zu sehen. Mit dem Namen "Lommbock" und einer neuen Story wollen die zwei an den alten Mega-Hype anknüpfen. Gegenüber Promiflash äußerten sie sich zu der Möglichkeit, Fan-Erwartungen mit dem Sequel vielleicht nicht zu erfüllen: "Also wir wussten schon, dass es viele Leute gibt, die man enttäuschen könnte, weil auch zu uns durchgedrungen ist, dass viele Leute den ersten Teil so sehr mochten und richtig lieben. Aber wir haben uns darauf verlassen, dass, wenn wir das Drehbuch gut finden, es dann auch die Leute nicht enttäuschen wird.” Ob die beiden bei den Zuschauern punkten werden? Bildet euch jetzt im Kino eure Meinung!



