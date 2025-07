Nara Smith verrät einen möglichen Namen für ihr viertes Baby

Nara Smith hat auf TikTok verraten, welche ausgefallenen Namen sie und ihr Ehemann Lucky Blue Smith (27) für ihr viertes gemeinsames Kind in Erwägung ziehen. Die 23-jährige Social-Media-Persönlichkeit, die bereits mit den ungewöhnlichen Namen ihrer drei bisherigen Kinder – Rumble Honey, Slim Easy und Whimsy Lou – für Aufsehen sorgte, ließ ihre Fans in einem humorvollen Video am Namensfindungsprozess teilhaben. Zunächst witzelte sie über Namen wie Moonbeam oder Ice Cream, bevor sie ernst wurde und ihre tatsächliche Favoritenliste präsentierte.

Für einen Jungen stehen bei Nara Namen wie Moss, Goody, Sundae, Champ, Silk und Dare ganz oben auf der Liste. Bei den Mädchennamen zählen unter anderem Twinkle, Velvet, Berry, Merit, Button und Willowmere zu den Favoriten. Einen Namen, den sie trotz ihrer Vorliebe ausschließt, ist Apple – denn Gwyneth Paltrow (52) hat diesen bereits für ihre Tochter gewählt. Auch der Name Butter war kurz im Gespräch, doch Ehemann Lucky zeigte sich davon wenig begeistert. Nara gab mit einem Augenzwinkern zu, dass ihr die Entscheidung bei Jungennamen etwas leichter falle.

Die Smith-Familie ist bekannt für ihren kreativen Umgang mit Vornamen und die Fans sind gespannt, für welchen Namen sich das Paar am Ende entscheidet. Nara, die regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben mit ihrer stetig wachsenden Community teilt, hat bereits mehrfach betont, wie wichtig es ihr ist, jedem ihrer Kinder einen ganz besonderen Namen zu geben. Lucky, der nicht nur als Vater, sondern auch als Model erfolgreich ist, steht ihr dabei unterstützend zur Seite – auch wenn seine Vorstellungen manchmal von ihren abweichen, wie Nara charmant andeutete. Mit ihrer Mischung aus Humor und Offenheit begeistert sie ihre Follower immer wieder und sorgt für einen lebhaften Austausch in den Kommentaren.

Getty Images Nara Smith, Oktober 2024

Getty Images Nara Smith mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith, 2025

Getty Images Nara und Lucky Blue Smith bei der Gucci Modenschau in Mailand im September 2024