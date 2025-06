Vier Kinder mit nur 23 Jahren: Nara Smith rechtfertigt sich

Mit gerade einmal 23 Jahren erwartet Nara Smith ihr viertes Kind. Auf TikTok nahm der Social-Media-Star nun Stellung zu seiner Familienplanung und räumte gleich mit einigen Missverständnissen auf. Die Entscheidung, so früh Mutter zu werden, habe nichts mit ihrer Religion zu tun, wie einige spekuliert hatten. "Ich bin keine Mormonin. Ich bekomme nicht so viele Kinder wegen irgendeiner Religion", stellte Nara klar. Es sei vielmehr eine persönliche Entscheidung gewesen, da sie schon in jungen Jahren viel erlebt habe und daher bereit gewesen sei für eine neue Lebensphase.

In dem Video ließ Nara sich außerdem darüber aus, wie sie den Alltag mit ihren Kindern und der Schwangerschaft meistert: "Ich habe keine Nanny oder ein Team. Es sind nur mein Mann, ich und unsere Familie, wenn sie helfen kann." Trotz gesundheitlicher Beschwerden wie Schwindel und Müdigkeit, die vor allem durch ihre Reisen und die Belastung als dreifache Mutter verstärkt werden, empfindet sie diese Schwangerschaft insgesamt als die bisher angenehmste. Gleichzeitig gab die Influencerin Einblicke in die bevorstehende Geburt: Die vierte Entbindung soll, wie die vorherigen, erneut zu Hause stattfinden. "Meine anderen drei Kinder habe ich auch zu Hause oder im Geburtshaus bekommen. Ich habe wieder eine Hebamme und wir machen es wieder daheim", erklärte das Model.

Nara ist seit 2020 mit Lucky Blue Smith verheiratet. Die beiden heirateten in einer romantischen Zeremonie auf Hawaii. Die beiden sind Eltern von drei Kindern: Rumble Honey, Slim Easy und Whimsy Lou. Aus einer vorherigen Beziehung hat Lucky Blue außerdem eine Tochter namens Gravity. Nara kam in Südafrika als Tochter einer südafrikanischen Mosotho und eines deutschen Vaters auf die Welt. Aufgewachsen ist sie in Frankfurt. Mit 18 Jahren zog sie nach Kalifornien. Im Netz ist sie vor allem für ihre außergewöhnlichen Kochvideos bekannt.

Getty Images Nara Smith mit ihrem Ehemann Lucky Blue Smith, 2025

Instagram / naraaziza Nara Smith, April 2025

