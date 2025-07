"Sehr emotional": Dr. Emi gibt erstes Update nach der Geburt

Die Promi-Dermatologin Dr. Emi Arpa hat ein erstes Lebenszeichen nach der Geburt ihres Kindes gegeben. Am 10. Juli 2025 brachte sie um 21:02 Uhr ihren kleinen Sohn zur Welt, wie sie in einem neuen Instagram-Beitrag stolz verkündet. In dem Post sind mehrere Bilder aus dem Krankenhaus zu sehen. Auf den Fotos kuschelt Emi mit ihrem Neugeborenen oder schmiegt sich an ihren Mann Basti Dahlem. Zu der Bilderreihe gibt Emi preis: "Wir sind alle einigermaßen wohlauf. Unserem kleinen Mann geht es sehr gut und das ist die Hauptsache."

Sie selbst braucht jedoch noch etwas Zeit: "Ich muss noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben und mich aufpäppeln lassen." Die Medizinerin beschreibt die aktuelle Situation als "sehr, sehr emotional" und gesteht, dass die Gefühle sie ein wenig überrumpeln: "Ihr habt mich auch alle vorgewarnt, dass es so sein wird, und natürlich hätte ich es mir auch denken können. Es ist aber immer noch etwas anderes, wenn man es selbst durchmacht und Dinge dann doch anders kommen, als man sie sich ausmalt." Sie dankt ihren Followern für die vielen liebevollen Nachrichten und Kommentare, die ihr in dieser intensiven Zeit viel bedeuten.

Dr. Emi nahm ihre Fans Schritt für Schritt auf ihrer Schwangerschaftsreise mit. Die tollen Nachrichten, dass die Promi-Dermatologin ein Kind erwartet, teilte sie zu Beginn dieses Jahres. Auch an einer süßen Gender-Reveal-Party im Februar ließ die Promi-Dermatologin ihre Fans teilhaben. Generell gewährte die Medizinerin ihren Fans stets einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag als werdende Mama. Umso glücklicher waren ihre Follower, als sich Dr. Emi am Sonntag bei ihnen meldete und die Ankunft ihres Sohnes verkündete.

Instagram / DMBBbNPsZ_D Dr. Emi Arpa im Juli 2025

Instagram / DMBBbNPsZ_D Dr. Emi Arpa im Juli 2025

