Hinweise häufen sich: Datet Paco Herb nun etwa Bella Kraus?

Ist sie die neue Frau an der Seite von Paco Herb? Der ehemalige Love Island-Star musste vor einigen Wochen seine Verehrer enttäuschen, denn beim Wiedersehen von Are You The One – Reality Stars in Love enthüllte er, vergeben zu sein. Wer seine Liebste ist, wollte er bisher nicht verraten. Doch die aufmerksamen Fans sind sich nun sicher: Paco datet Isabel Kraus!

Schon an Pacos Geburtstag waren erste Gerüchte über den Hannoveraner und die Influencerin aufgekommen – denn ein Video zeigte, dass die Brünette diesen Ehrentag offenbar mit dem Hottie feierte. Nun gibt es weitere Hinweise: Paco zeigt sich in seiner Instagram-Story auf einer beigen Cord-Couch, im Hintergrund ist ein Bild mit schwarzem Rahmen zu sehen. Auch Bella postet von einem überraschend ähnlichen Sofa ihre Story. Ihre Deko passt zudem zu Pacos Beitrag.

Weder Paco noch Bella äußern sich bisher zu den Schlagzeilen. Über das Liebesleben der Beauty ist aber sowieso aktuell wenig bekannt – denn eigentlich ist sie nach wie vor mit ihrem Ehemann Mimi Kraus (40) verheiratet. Eine Liebeskrise überstanden die beiden Anfang dieses Jahres schon.

Instagram / paco_hrb Paco Herb, TV-Star

Instagram / bellakraus Bella Kraus, Influencerin

Getty Images Mimi Kraus und Isabel Kraus bei "Let's Dance" 2023

