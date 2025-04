Doch keine Freunde? Yasin überlistet Paco Herb bei "The 50"

Es war der große Knall bei The 50: Yasin Mohamed (33) und Paco Herb, die bislang als Freunde galten, scheinen sich endgültig zerstritten zu haben. In einer stillen Abstimmung überraschte Yasin mit einer unerwarteten Entscheidung und wählte gegen die Strategie seiner Allianz. Als Paco bemerkte, dass bei den Stimmen etwas nicht stimmte, stellte er Yasin zur Rede. Dieser gab nicht nur zu, gelogen zu haben, sondern lieferte direkt eine scharfe Erklärung. "Wie fühlt es sich an, wenn jemand dir direkt ins Gesicht lügt?", fragte Yasin und eröffnete eine hitzige Diskussion.

Es kam ans Licht, dass die beiden Reality-Stars eine schwierige Vorgeschichte verbindet. Yasin berichtete, dass er von Paco mehrfach enttäuscht worden sei, sogar in einer Art und Weise, die er als unverzeihlich bezeichnete. Laut dem ehemaligen Temptation Island-Kandidaten habe Paco ihm "hammerhart ins Gesicht gelogen". Yasin nutzte nun die Gelegenheit, um seinerseits "zurückzulügen", wie er erklärte. "Alles, was ich hier gerade sage, sind Fakten", betonte er und fügte hinzu, dass er die Aktion als eine Art Warnung für Paco sehe. Dieser ließ sich von den Vorwürfen jedoch nicht beeindrucken und hielt Yasin seinen eigenen Verrat an der Allianz vor: "Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen."

Yasins Plan ging jedenfalls auf. Der 33-Jährige nahm nicht nur "Rache" an seinem ehemaligen Freund, sondern zerstörte auch dessen Spielstrategie. Nach der stillen Abstimmung verlor Paco nämlich drei Kandidaten seiner Allianz. Die Realitystars Lukas Baltruschat (30), Mike Heiter (32) und Aleksandar Petrovic (34) bekamen kaum Stimmen von ihren Mitstreitern und mussten Koffer packen. Gerettet wurden dafür die Wackelkandidaten Cosimo Citiolo (43), Yeliz Koc (31) und Raffa's Plastic Life.

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed im März 2025

Instagram / paco_hrb Paco Herb, TV-Bekanntheit

