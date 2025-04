Eifersucht: Das steckt hinter Yasin und Pacos "The 50"-Drama

In der Amazon-Show The 50 kam es zum Bruch zwischen den einstigen Freunden Yasin Mohamed (33) und Paco Herb. Yasin betrog die "The 50"-Allianz, um Paco einen vergangenen Verrat im echten Leben heimzuzahlen. Doch was genau zwischen den Realitystars vorgefallen ist, blieb im Verborgenen – bis jetzt! In Folge zwölf der Show vertraut sich der 33-Jährige seiner Mitstreiterin Dilara Kruse an. Dabei enthüllt er: Paco soll während ihrer Freundschaft etwas mit Yasins Ex-Freundin gehabt haben. Der Münchner nennt zwar keinen Namen, doch aus den Schilderungen geht mit hoher Wahrscheinlichkeit hervor, dass es um seine erste große Liebe Alicia Costa Pinheiro geht.

Yasin hat erfahren, dass Paco und Alicia sich geküsst haben. Daraufhin habe er den ehemaligen Soldaten konfrontiert: "Ich habe ihn gefragt: 'War da mehr als ein Kuss?'", erinnert sich Yasin. Paco habe ihm in die Augen geschaut und das dementiert. Doch später stellte sich das Gegenteil heraus – und das ausgerechnet in einem Streitgespräch zwischen Yasin und seiner Ex-Freundin. "Ich weiß, du hattest doch auch Sex mit Paco", hat Yasin seiner ehemaligen Partnerin spekulativ vorgehalten. Doch ihre Antwort überraschte. "Ja, ich war Single. Ich konnte machen, was ich will", gab sie zu verstehen und bestätigte somit die Vermutungen des 33-Jährigen.

Im Gespräch mit Dilara nennt Yasin Pacos Verhalten "Hochverrat". Dass sein einstiger Freund etwas mit seiner ersten großen Liebe hatte, scheint für den Realitystar unverzeihlich. Der Streit zwischen den beiden soll laut Yasin auch schon seit einiger Zeit brodeln. Sie hätten bereits seit "sehr, sehr langer Zeit" nicht miteinander gesprochen und nur in TV-Shows Professionalität bewahrt. "Jetzt ist es raus. [...] Ich kann ich sein, ich kann Spaß haben, lachen und die Vergangenheit, Vergangenheit sein lassen", gesteht der TV-Casanova erleichtert.

Alicia Costa Pinheiro im April 2025

Yasin Mohamed, "The 50"-Kandidat

