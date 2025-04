Wer lügt? Paco Herb äußert sich zum "The 50"-Zoff mit Yasin

Paco Herb und Yasin Mohamed (33) sind aktuell in der zweiten Staffel von The 50 zu sehen. Zu Beginn wirkte es noch, als ob die beiden sich recht gut verstehen würden – zusammen mit einigen anderen Leuten bildeten sie sogar eine Männerallianz. Doch dem ist nicht so: In der aktuellen Folge stellte sich heraus, dass Yasin seinen Reality-TV-Kollegen hinterging, weil er ein Problem mit ihm hat. So richtig deutlich wurde allerdings nicht, was los ist. In seiner Instagram-Story äußert sich Paco zu der Thematik. "Zur Klarstellung: Yasin und ich haben uns in der Branche gut verstanden – ja. Wir haben gemeinsam gefeiert – ja. Aber von einer tiefen Freundschaft zu sprechen, ist absolut falsch", stellt er zu Beginn klar. Yasin behauptete bei "The 50", dass Paco etwas mit seiner Ex-Freundin Alicia Costa Pinheiro am Laufen gehabt habe. In der Show leugnete Paco dies – auf Social Media gibt er aber zu, gelogen zu haben.

"Rückblickend war das ein Fehler meinerseits, ganz klar. [...] Aber in dem Moment war das einfach meine Kurzschlussreaktion, damit es da nicht ausartet und sie alles abbekommt [...]", erklärt Paco weiter. Das habe er seinem TV-Kollegen aber bereits vor "The 50" gesagt. "Wir haben darüber gesprochen, er hat gesagt, es sei in Ordnung – Thema erledigt. Dachte ich zumindest", schreibt der 29-Jährige weiter. Die Ironie an der ganzen Geschichte sei für ihn, dass Yasin auch etwas mit einer seiner Ex-Freundinnen hatte – doch er wolle keinen Streit. "Es geht mir nicht darum, hier dreckige Wäsche zu waschen. Es geht darum, dass man irgendwann eine Grenze ziehen muss, wenn jemand immer wieder mit einer charmanten Maske herumspaziert, mit allem davon kommt und das Ganze hier auf meinem Nacken gehen soll", führt er weiter aus.

Paco lernte Yasins Ex 2023 bei Are You The One - Realitystars in Love kennen, wo sich die beiden auch näherkamen. Schlecht fühlte sich die Influencerin deshalb nicht. "Für mich ist mein Ex kein Richtungsgeber, um Dinge zu tun oder zu lassen", stellte Alicia damals im Interview mit Promiflash klar. Aus ihr und Paco wurde ohnehin nichts. Dafür soll der ehemalige Zeitsoldat bereits seit einiger Zeit mit der Influencerin Isabel Kraus zusammen sein. Die beiden bestätigten ihre Liebe bislang aber nicht.

Getty Images Paco Herb im April 2024

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

