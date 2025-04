So denkt Micaela Schäfer über Paco Herbs "The 50"-Rauswurf

Während für Paco Herb die Zeit bei The 50 inzwischen vorbei ist, kämpft Micaela Schäfer (41) weiter in der Show, um das Preisgeld für ihre Follower zu gewinnen. Promiflash hat das Erotikmodel auf der Premiere von "Vegas Rouge" getroffen und nachgefragt, wie sie mit dem Gewinner der vergangenen Staffel und seiner Strategie zurechtgekommen ist. "Ich war froh, dass mein Team Paco rausgewählt hat", gesteht sie ganz unverblümt und fügt hinzu: "Er war definitiv nicht der Beliebteste in der Gruppe."

Vor allem die weiblichen Spielerinnen konnten auf Pacos Anwesenheit in der Sendung gut verzichten – das bestätigt auch die 41-Jährige. "Wir Frauen haben zusammengehalten und den rausgeworfen. Damit hat man ihm auch so einen kleinen Dämpfer verpasst", erinnert sie sich. Der einstige Love Island-Star war vor allem durch seine herrische Art und seinen Kommandoton immer wieder angeeckt. Aber nicht nur deshalb hätte Micaela ihm den Sieg nicht gegönnt. "Ich finde es eh blöd, wenn zweimal nacheinander der Gleiche gewinnt", betont sie gegenüber Promiflash. Für seine Follower tue es der Beauty leid, in der Gruppe sei Paco aber einfach kein "großer Sympathieträger gewesen".

Auch Paco selbst äußerte sich inzwischen zu der Kritik, die er seit der Ausstrahlung von "The 50" vor allem im Netz bekommt. Auf Instagram veröffentlichte der ehemalige Soldat ein Statement, in dem er sich gegen einige der Vorwürfe zur Wehr setzt. "Was hier abgeht, ist nicht tragbar und es kann nicht sein, dass Wörter wie 'frauenfeindlich' oder 'frauenverachtend' missbraucht werden, nur um einem Kandidaten zu schaden", wies er Beschuldigungen von sich, vor allem gegen die weiblichen Kandidatinnen gearbeitet zu haben. Dem fügte er hinzu: "Ich spiele ein Spiel. Und es tut mir wirklich unfassbar leid, aber ich will gewinnen. Wenn die anderen für Party, Techtelmechtel oder neue Freundschaften da sind – deren Sache, aber nicht meine."

Micaela Schäfer auf der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin, April 2025

Paco Herb, "The 50"-Teilnehmer

