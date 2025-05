Musikalisch neu gefunden: Paco Herb kündigt weitere Songs an

Paco Herb, bekannt als Reality-TV- und Social-Media-Star, überrascht seine Fans erneut mit musikalischen Ambitionen und kündigt nun weitere neue Songs an. Nachdem er im Frühjahr 2024 mit dem Song "Fliegen" sein Debüt in der Musikszene gefeiert hatte, meldet sich der Love Island-Teilnehmer auf Instagram mit einem ausführlichen Statement zurück. Er erklärt, in den vergangenen Tagen bewusst eine digitale Auszeit genommen zu haben, um sich auf sich selbst zu konzentrieren – und auf neue Musik: "Ich liebe Musik, ich lebe Musik. Nach meinen letzten beiden Releases musste ich erst einmal einen Schritt zurückgehen. Ich war mit der Richtung nicht ganz happy, musste viel sehen, hören und vor allem verstehen. In der Zeit habe ich mich neu gefunden – musikalisch."

Wie Paco gegenüber seinen Followern betont, hat er nicht aufgegeben und freut sich, bald brandneue Lieder zu teilen: "Jeder Track hat seine eigene Farbe: deep, tanzbar, laut, entspannt – ich glaube, da ist für jeden was dabei." Etwas gedulden müssen sich die Fans des The 50-Gewinners aber noch, wie er ferner verrät. "Die Vorbereitungen laufen", merkt er an, schwärmt aber: "Ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich sitze gerade auf der Couch, höre mir die Songs an und habe einfach einen Vibe, den ich am liebsten direkt mit euch teilen würde. Die Vorfreude ist riesig!"

Ob er mit seinem Gesangstalent erneut seine Fans begeistern wird? Schon mit seinem Debütsong "Fliegen" hatte Paco der Welt seine gefühlvolle Seite gezeigt. Das begeisterte sogar manche seiner TV-Kollegen: Während Mike Heiter (32) "Sehr stark, Bruder", lobte, gab es auch von Sandra Sicora (32) ein liebes Kompliment, das lautete: "Wurde auch Zeit, dass man deine schöne Stimme hört!"

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Realitystar

