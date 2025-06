Schwerer "The 50"-Sturz: Paco Herb hat immer noch Probleme

2023 siegte Paco Herb in der ersten Staffel von The 50. In dem Reality-TV-Format zog er sich aber auch eine Verletzung an der Schulter zu. Wie er nun in seiner Instagram-Story offenbart, hat er immer noch gesundheitlich mit den Folgen eines Sturzes während der Show zu kämpfen – die Verletzung ist offenbar nie vollständig verheilt. "Zwei Jahre ist die erste Staffel von 'The 50' her und ich habe bis heute noch Probleme mit meiner Schulter", teilte Paco seinen Followern mit und zeigte sich während eines Trainings, das er nun offenbar auch nutzt, um die Beschwerden in den Griff zu bekommen.

"Es sollte ein dummer Spaß sein...das sind die Folgen", erklärte Paco zu dem Vorfall bei "The 50". Schon in der Show war er deswegen behandelt worden. Aufhören musste er aber nicht, sondern zog die Show stattdessen durch und krönte sich am Ende zum Sieger. Paco war nicht nur der Gewinner, sondern auch einer der auffälligsten Teilnehmer der ersten Staffel. Neben seinen sportlichen Leistungen sorgten seine Eskapaden und humorvolle Selbstdarstellung für Aufmerksamkeit. Besonders mit dem Bilden einer Allianz machte sich der Ex-Love Island-Star eher unbeliebt.

Schon in der Vergangenheit bewies sich Paco als jemand, der nicht davor zurückschreckt, auch unangenehme Themen in der Öffentlichkeit anzusprechen. So nahm er auch an der zweiten Staffel von "The 50" teil – hier machte er sich ebenfalls nicht gerade Freunde, sondern eher Feinde. Nach der Ausstrahlung der Show hatte er sich gegen scharfe Kritik an seiner TV-Persona zur Wehr gesetzt. "Aber was hier abgeht, ist nicht tragbar und es kann nicht sein, dass Wörter wie 'frauenfeindlich' oder 'frauenverachtend' missbraucht werden, nur um einem Kandidaten zu schaden", stellte er klar. Er habe nur das Spiel gespielt, welches er erneut gewinnen wollte.

Paco Herb, Realitystar

Paco Herb, Realitystar

Paco Herb, Realitystar