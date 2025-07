So süß feiert Lindsay Lohan zweiten Geburtstag von Sohn Luai

Lindsay Lohan (39) hat den zweiten Geburtstag ihres Sohnes Luai Shammas auf bezaubernde Weise gefeiert. Die Schauspielerin teilte am Donnerstag auf Instagram Fotos, die einen Einblick in die Geburtstagsparty gaben. "Unserem Sonnenschein alles Gute zum Geburtstag, unserem süßesten Jungen, unser Herz, Luai!" schrieb Lindsay zu den Bildern. Eine Momentaufnahme zeigte sie fröhlich mit ihrem Ehemann Bader Shammas, während sie ihren Sohn auf der Hüfte trug. Die Feier stand ganz im Zeichen eines Dinosaurier-Themas – von der Dekoration mit grünen, braunen und beigen Ballons bis hin zu großen Dinosaurierfiguren. Besonders charmant war ein Bereich, in dem die kleinen Gäste scheinbar Dinosaurier "adoptieren" konnten.

In einer herzergreifenden Nachricht in ihrem Post drückte Lindsay aus, wie sehr Luai ihr und Baders Leben bereichert habe: "Du bist die größte Liebe, das wildeste Abenteuer und der schönste Zweck in unserem Leben." Die Fotos zeigten auch, wie der kleine Luai ausgelassen mit seinen Freunden spielte und neugierig ein Gehege mit Seidenhühnern erkundete. Der festliche Höhepunkt war eine Geburtstagstorte, dekoriert mit bunten Babydinosauriern. Um die Privatsphäre ihres Sohnes zu wahren, zeigte Lindsay sein Gesicht auf keinem der Bilder.

Nach der Geburt von Luai blühte Lindsay sichtlich in ihrer Mutterrolle auf. Die Schauspielerin und ihr Ehemann Bader, ein Finanzexperte, hatten 2022 geheiratet und wurden kurz darauf Eltern ihres ersten Kindes. Seitdem ist offenbar auch weiterer Nachwuchs ein Thema für die TV-Bekanntheit. Bereits vor zwei Monaten hatte Lindsay in einem Interview mit Elle durchblicken lassen, dass sie sich weitere Babys gut vorstellen kann. "Ein Kind zu haben, bedeutet oft, dass man ihm auch einen Spielgefährten wünscht", hatte sie damals offenbart.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Bader Shammas und Sohn Luai, Juli 2025

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohans Sohn Luai, Juli 2025

Getty Images Lindsay Lohan und Bader Shammas, November 2024