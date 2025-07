Haustiere blieben bei "American Idol"-Doppelmord unversehrt

Robin Kaye, die bekannte Musikchefin der Castingshow American Idol, und ihr Ehemann Thomas Deluca wurden Opfer eines gewaltsamen Doppelmordes in ihrem Zuhause in Encino, Los Angeles. Nach Polizeiangaben soll bei der Tat ein 22-jähriger Einbrecher von dem Paar überrascht worden sein, woraufhin dieser sie erschoss. Wie TMZ berichtete, blieben die geliebten Haustiere des tierlieben Paares bei der brutalen Auseinandersetzung unversehrt.

Neueste Details offenbaren, dass Robin und Thomas drei Haustiere hatten, die das schreckliche Verbrechen glücklicherweise unverletzt überstanden haben. Ein kleiner Hund, eine Schildkröte und ein Papagei befinden sich mittlerweile in der Obhut von Angehörigen und Freunden, wie die Polizei von Los Angeles mitteilte. Außerdem wurde am Tatort eine Schusswaffe gefunden. Ob diese den Opfern gehörte oder vom Täter beim Verbrechen verwendet wurde, ist noch unklar.

Robin war durch ihre Arbeit bei "American Idol" bekannt und hatte durch ihren Erfolg als Musikchefin zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Ihr Ehemann Thomas begleitete sie durch ihre Karriere und wurde oft an ihrer Seite gesehen. Die beiden lebten seit 2023 in Encino in ihrem Anwesen, das einst dem Rapper Juice Wrld (✝21) gehörte, und galten als herzliches Paar, das sich aktiv am kulturellen Leben in ihrer Gemeinde beteiligte.

Getty Images Robin Kaye im Februar 2017

Getty Images Robin Kaye bei einer Awards-Show in Los Angeles, 2016

Instagram / popdisciple Robin Kaye