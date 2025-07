Jessica Ginkel wird bald bei "Die Bergretter" zu sehen sein

Jessica Ginkel (44) übernimmt bald eine Rolle in der erfolgreichen Serie Die Bergretter. In der kommenden 17. Staffel wird die Schauspielerin in einer Episodenrolle namens Claudia Eder zu sehen sein. Das berichtet Quotenmeter. Erste Aufnahmen der Dreharbeiten, die bereits auf Social Media geteilt wurden, zeigen Jessica unter anderem an der Seite von Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (48) sowie zwischen den Hubschrauberpiloten Robert Lohr und Michael Pascher. Die neuen Folgen sollen im Herbst 2025 ausgestrahlt werden und versprechen eine spannende Mischung aus Abenteuer, frischen Gesichtern und emotionalen Geschichten.

Jessica ist längst ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft. Ihre Karriere begann 2006 bei GZSZ, wo sie drei Jahre lang mitspielte. Danach etablierte sie sich als eine der Hauptfiguren der Comedyserie Der Lehrer, die sie 2019 verließ. Zuletzt war sie in der Krimi-Reihe "Behringer und die Toten" zu sehen. Mit Auftritten in weiteren Produktionen wie "Die Eifelpraxis" und dem "Bamberg-Krimi" zeigte die Schauspielerin stets ihre Vielseitigkeit. Nun wagt sie, gemeinsam mit den Bergrettern, einen weiteren Schritt in Richtung hochalpines Drama.

Privat hält sich Jessica Ginkel meist eher zurück und teilt nur selten Details aus ihrem Leben abseits der Kameras. Dennoch wissen ihre Fans, dass sie sich immer wieder begeistert über Natur und Abenteuer äußert. Damit passt ihr Einstieg bei den Bergrettern perfekt zu ihren persönlichen Vorlieben. Abgesehen von ihrer TV-Arbeit hat die Schauspielerin außerdem in der Vergangenheit betont, wie wichtig ihr die Balance zwischen beruflichen Herausforderungen und Zeit für sich selbst und ihre Familie ist.

Getty Images Jessica Ginkel, Schauspielerin

Sabine Finger Fotografie Szene aus "Die Bergretter"

Instagram / jessicaginkel.offiziell Jessica Ginkel, ehemalige GZSZ-Darstellerin