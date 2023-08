"Der Sommer, als ich schön wurde" bekommt dritte Staffel!

Das dürfte die Fans freuen! Im Juni 2022 erschien die erste Staffel von "Der Sommer, als ich schön wurde". In der Serie kämpft die Teenagerin Belly, gespielt von Lola Tung (20), mit den Tücken des Erwachsenwerdens – und ihren Gefühlen für die Brüder Conrad (Christopher Briney, 25) und Jeremiah (Gavin Casalegno, 23). Seit einigen Wochen werden nun die neuen Episoden der zweiten Season nach und nach veröffentlicht. Und noch vor dem großen Staffelfinale steht fest: "Der Sommer, als ich schön wurde" wird erneut fortgesetzt!

Das bestätigt ein Sprecher für Amazon nun in einer Pressemitteilung: "Diese charmante, zu Herzen gehende Serie hat gezeigt, wie breit gefächert unser Kundenstamm ist und spricht eine junge, vielfältige Zuschauerschaft an." Man freue sich deshalb, eine weitere Staffel ankündigen zu dürfen – Jenny Han, aus deren Feder die Bücher zur Serie stammen, wird auch in Season drei wieder als Showrunnerin dabei sein.

Über diese Neuigkeiten dürften sich vor allem die Hauptdarsteller Lola, Christopher und Gavin total freuen. Erstere hatte mit "Der Sommer, als ich schön wurde" ihren Durchbruch als Schauspielerin gefeiert. Christopher war zuvor schon in "Dalíland" zu sehen gewesen, Gavin verkörperte als Kind in Vampire Diaries den jungen Damon Salvatore.

Getty Images Der Cast von "Der Sommer, als ich schön wurde"

Getty Images Gavin Casalegno, Schauspieler

Getty Images Christopher Briney, Lola Tung and Gavin Casalegno

