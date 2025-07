Melania Trump verrät: Ehe mit Donald ist voller Diskussionen

Melania Trump (55), einst Model und jetzige Ehefrau des Präsidenten Donald Trump (79), hat erneut für Gesprächsstoff gesorgt. In einem kürzlich wieder aufgegriffenen Interview mit ABC News aus dem Jahr 1999 wies Melania Vorwürfe zurück, dass ihre Beziehung zu Donald rein aus finanziellen Gründen bestehe. Sie betonte: "Die Leute, die so etwas sagen, kennen mich nicht. Man kann nicht mit schönen Dingen schlafen, reden oder kuscheln." Die beiden hatten sich Ende der 1990er kennengelernt, als Melania 28 und Donald 52 Jahre alt waren. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2005 haben sie einen gemeinsamen Sohn, Barron Trump (19), der inzwischen 19 Jahre alt ist.

Spannenderweise gibt das Interview auch einen Einblick in Melanias Gedanken zu der Rolle als First Lady. Bereits vor Donalds Präsidentschaft hielt sie es für möglich, eines Tages in diese Position zu schlüpfen, und erklärte, sie würde eine "traditionelle" Rolle einnehmen, ähnlich der von Jackie Kennedy. Sie versprach, ihn zu unterstützen und ihre Modelkarriere für ihn aufzugeben. Ihr Leben im Weißen Haus ist allerdings nicht ohne Kontroversen. Melania wird häufig für ihre geringe politische Präsenz kritisiert, was sie selbst jedoch stets anders sieht – sie beschreibt sich als unabhängig und eigenständig, auch wenn sie öffentlich oft im Schatten ihres Mannes steht.

Abseits des politischen Rampenlichts setzt sich Melania mit ihrer Initiative "Be Best" für Kinder ein. Das Programm fördert wichtige Themen wie Gesundheit, Online-Sicherheit und den Kampf gegen Opioidmissbrauch. In einem offenen Interview mit Fox & Friends gestand sie, sich zu Beginn ihrer Zeit als First Lady oft missverstanden gefühlt zu haben. Für Donald Trumps zweite Amtszeit hatte sie deshalb eigene Pläne, um das zu ändern. Trotz ihres zurückhaltenden Auftretens betont Melania, dass sie ihre Entscheidungen selbst trifft und nicht immer mit Donald einer Meinung ist – eine Facette, die ihre öffentliche Rolle komplexer macht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Melania Trump und Barron Trump, 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Donald und Melania Trump, April 2025