Jetzt äußert sich Assistentin zum Tod von Felix Baumgartner

Die Sportwelt trauert um Felix Baumgartner (✝56). Der Extremsportler verstarb am 17. Juli 2025 unter tragischen Umständen. Während sich bereits zahlreiche Menschen zu seinem Tod geäußert haben, meldet sich nun auch seine persönliche Assistentin Katja Lock zu Wort. "Mit großer Bestürzung haben wir vom tragischen Tod von Felix erfahren. Unser tiefstes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen, seinen Freunden und Weggefährten auf seinen zahlreichen inspirierenden Abenteuern", schreibt sie in einem Statement gegenüber Bunte – und bittet zugleich um Verständnis, dass keine weiteren Details öffentlich gemacht werden.

Felix verunglückte am Donnerstagnachmittag beim Paragliding in Italien. Laut Berichten verlor er kurz nach 16 Uhr aufgrund eines plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte in den Pool einer Hotelanlage. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass ein Herzstillstand bereits in der Luft der Auslöser gewesen sein könnte. Die genaue Ursache muss jedoch noch ermittelt werden. Die Nachricht von seinem Tod trifft zahlreiche Menschen, die den Österreicher für seine waghalsigen Aktionen bewundert haben.

Der 56-Jährige wurde insbesondere durch seinen spektakulären Sprung aus der Stratosphäre im Jahr 2012 weltberühmt. Damals brach er mehrere Rekorde, darunter den für den höchsten Fallschirmsprung aus rund 39 Kilometern Höhe. Felix' Leben war geprägt von außergewöhnlichem Mut und dem unermüdlichen Streben, Grenzen zu überwinden. Obwohl er für seine riskanten Projekte weltweit bewundert wurde, lebte er abseits seiner sportlichen Erfolge eher zurückgezogen. Dennoch liebte er es, seine Erlebnisse mit seinen Fans zu teilen – und er fand Bewunderung für seine Leidenschaft, Disziplin und Entschlossenheit.

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

Getty Images Felix Baumgartner, Oktober 2012

