Start, Handlung und Co.: Alle Infos zum Film "Dune 3"

Der dritte Teil der berühmten Dune-Filmreihe unter der Regie von Denis Villeneuve (57) ist offiziell in Arbeit. Nachdem der Vorgänger "Dune: Part Two" im Jahr 2024 mit mehr als 512 Millionen Euro weltweitem Einspielergebnis ein riesiger Erfolg wurde, wird der dritte Teil schon mit Spannung erwartet. Vor ein paar Tagen teilte Denis bereits ein erstes Foto vom Set des Films auf X, dessen deutscher Kinostart auf den 17. Dezember 2026 datiert ist. Die Besetzung bleibt weitgehend erhalten: Timothée Chalamet (29), Zendaya (28), Rebecca Ferguson (38) und Florence Pugh (29) sind wieder mit dabei. Fans dürfen sich zudem auf Jason Momoa (45) in einer besonders spannenden neuen Rolle freuen.

Die Handlung basiert auf dem zweiten Buch der Dune-Saga von Frank Herbert, das unter dem Titel "Dune Messiah" bekannt ist. Teil drei setzt rund zwölf Jahre nach den Ereignissen von "Dune: Part Two" ein und erzählt die Geschichte von Pauls schwieriger Herrschaft als Imperator, wie Moviepilot berichtet. Seine Ehe mit Prinzessin Irulan, die politische Situation sowie die tragische Liebesgeschichte mit Chani rücken in den Vordergrund. Auch ein Klon von Pauls verstorbenem Freund Duncan Idaho spielt eine zentrale Rolle, was nicht nur politisch, sondern auch emotional für Konflikte sorgen dürfte.

Denis, der sich mit seinen Dune-Verfilmungen bereits als Meister der Sci-Fi-Kunst etabliert hat, beendet mit dem dritten Teil seine Arbeit an der Reihe und öffnet gleichzeitig die Tür für eine mögliche Fortsetzung. Währenddessen laufen bereits Gespräche, wie es nach ihm unter neuer Regie weitergehen könnte. Interessierte Fans können sich die Wartezeit mit der Dune-Spin-off-Serie "Dune: The Prophecy" verkürzen, die 2024 erschien.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Timothée Chalamet in "Dune"

Getty Images "Dune"-Cast 2021

Getty Images Denis Villeneuve im September 2024