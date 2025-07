So viel verdiente Felix Baumgartner mit seinem Weltallsprung

Felix Baumgartner ist im Alter von 56 Jahren bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. In seiner Karriere als Extremsportler konnte der Österreicher viele Erfolge und Weltrekorde feiern. Ein ganz besonderes Ereignis war sein Stratosphärensprung im Jahr 2012, bei dem er aus einer Höhe von rund 39 Kilometern zur Erde sprang und die Schallmauer im freien Fall durchbrach. Dieser einmalige Stunt, der von Red Bull unterstützt wurde, machte ihn weltweit berühmt und brachte ihm beachtliche Einnahmen ein, wie oe24 damals berichtete. Für die historische Aktion soll er rund zehn Millionen Euro von Red Bull erhalten haben, während der Sponsor selbst Milliarden durch den Medienrummel verdiente.

Für Felix war der Nervenkitzel aber immer zuallererst eine Leidenschaft und in zweiter Linie ein Beruf. Vor dem Sprung aus schwindelerregender Höhe erklärte er laut dem Nachrichtenportal: "Ich mache das nicht wegen des Geldes, ich will mir den Traum meines Lebens erfüllen." Damals plante er, sich nach dem Sprung aus dem Extremsport zurückzuziehen und als Rettungshubschrauberpilot zu arbeiten. Obendrein veröffentlichte er ein Buch über seine Erfahrungen.

Am Donnerstag stürzte Felix an der italienischen Adriaküste in Porto Sant'Elpidio nahe einer Hotelanlage mit Außenpool ab. Er war mit einem Paraglider unterwegs, als sich das Unglück ereignete. Die genaue Ursache des Absturzes ist bislang unklar. Die italienische Zeitung La Repubblica berichtete, dass er beim Aufprall bereits tot gewesen sei und noch in der Luft einen Herzstillstand erlitten habe.

Getty Images Felix Baumgartner, Extremsportler

