Brie Larson kündigt ihre Rolle in "The Bear"-Staffel vier an

Brie Larson (35) hat ihre geheime Gastrolle in der vierten Staffel der Erfolgsserie "The Bear" enthüllt. Nach monatelangem Schweigen und Spekulationen übernimmt die Schauspielerin in der Serie die Rolle der Francie Fak, einer komplexen Figur mit einer bewegten Vergangenheit. Ihr Auftritt wird in der siebten Episode der Staffel bei der Hochzeit von Tiff und Frank, gespielt von Gillian Jacobs und Josh Hartnett (46), zum dramatischen Höhepunkt. Brie äußerte sich bei Vanity Fair begeistert über die Dreharbeiten und schilderte, wie sie und Abby Elliott, die die Rolle der Natalie "Sugar" Berzatto spielt, auf die Idee kamen, in auffälligen, pastellfarbenen Kostümen einen hochemotionalen Moment darzustellen.

Die Idee, Brie in die Serie zu holen, kam von Showrunner Christopher Storer. Die beiden kennen sich bereits von einem Projekt vor 15 Jahren und haben immer an sich geglaubt, erzählt Brie im Interview. Außerdem seien viele Zufälle und Begegnungen bei Preisverleihungen auch ein wenig schuld daran, dass sie bei der Disney+-Serie landete. "Wir saßen immer irgendwie nebeneinander", so Brie. Das führte zu einer engen Freundschaft mit dem Cast und dem Team. Sie betonte auch, wie sehr sie die Improvisationsmöglichkeiten am Set genoss und dass ihrer Rolle durch spontane Ideen zusätzliche Tiefe verliehen wurde. Ihre Figur Francie Fak und deren schwierige Beziehung zu Natalie, die fordernde Szenen mit sich brachte, fügten der Serie eine weitere spannende Schicht hinzu.

Brie Larson, die vor allem durch ernste Rollen wie in "Captain Marvel" und "Room" bekannt ist, kehrt mit dieser Gastrolle zu ihren komödiantischen Ursprüngen zurück. Dass sie ihre Rolle erst mal geheim halten sollte, war für sie keine große Herausforderung, aber: "Ich hüte dieses Geheimnis seit einem Jahr. Ich bin so aufgeregt, darüber zu sprechen", so die Schauspielerin. Aufgrund ihrer Marvel-Erfahrung sei sie darin geübt, Informationen unter Verschluss zu halten. In diesem Fall erklärte sie niemandem, warum sie nach Chicago reisen musste. Sie scherzte im Interview, sie habe die Reise mit "Kunstbesuchen" begründet. Auch sonst ist Brie viel beschäftigt. Zuletzt ergatterte sie eine Rolle in der Serie "Lessons in Chemistry". Die Schauspielerin hat in Interviews immer wieder davon gesprochen, wie wichtig ihr Vielfalt in ihrer Arbeit ist, und scheint mit ihrer Performance in "The Bear" erneut zu beweisen, wie facettenreich sie ihre Rollen gestalten kann.

Getty Images Brie Larson bei den Emmy Awards 2024

Instagram / brielarson Brie Larson hinter der Kulissen in ihrer neuen Rolle bei "The Bear"

Getty Images Brie Larson, Schauspielerin