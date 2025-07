Danny Cipriani und AnnaLynne McCord feiern Liebes-Comeback

Danny Cipriani (37) und AnnaLynne McCord (38) zeigten sich am Donnerstag bei einer Emmy-Nomination-Party überraschend innig und verliebt, obwohl es kürzlich wiederholt Gerüchte über eine Trennung gab. Der frühere Rugby-Star und die Schauspielerin hielten sich bei der glamourösen Veranstaltung im Rahmen des Events "The McCord List" keineswegs mit Zuneigungsbekundungen zurück: Innige Küsse und vertraute Gesten sorgten auf dem Event für Aufsehen. Dies belegen neue Fotos des Paares, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Passend dazu postete Danny zuvor ein rührendes Geburtstagsfoto von AnnaLynne auf Instagram und schrieb: "Dein Licht scheint so hell, du bringst Liebe und Einheit überall hin." Die Beziehung war nicht immer stabil: Das Paar trennte sich zuletzt im Januar, und Danny verbrachte die Weihnachtszeit allein in Großbritannien, anstatt zu AnnaLynne in die USA zu reisen. Sie war zudem nicht die erste Frau, mit der der Sportler zuletzt in Verbindung gebracht wurde. Seine Ehe mit Victoria Rose endete turbulent, begleitet von Vorwürfen über Drogenprobleme und Untreue, die Victoria öffentlich machte.

Dramatische Verwicklungen in der Vergangenheit und wechselnde Partnerschaften prägten bisher Dannys Liebesleben. Neben AnnaLynne hatte er romantische Beziehungen zu Frauen wie Lindsay Lohan (39), Kelly Brook (45) und Katie Price (47), oft inmitten von medienwirksamen Dramen. AnnaLynne hingegen, bekannt für ihre Rolle in Beverly Hills, 90210, engagiert sich abseits der Schauspielerei häufig in sozialen Projekten, betonte in Interviews ihre Leidenschaft für wohltätige Zwecke und zeigte ein eher weniger turbulentes Leben in der Öffentlichkeit.

Getty Images AnnaLynne McCord and Danny Cipriani im Juni 2024

Getty Images AnnaLynne McCord, Juni 2023

Instagram / victoriarosecipriani Victoria Rose und Danny Cipriani im Oktober 2023