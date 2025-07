Bekommen Prinzessin Kates Eltern nach Krönung Adelstitel?

Prinzessin Kate (43) wurde bürgerlich geboren, wird aber eines Tages Königin Großbritanniens an der Seite ihres Mannes Prinz William (43). Schon jetzt stellen sich viele Fans die Frage, ob Kates Eltern mit Williams Krönung in den Adelsstand gehoben werden. Laut Daily Express wäre das durchaus möglich. Angeblich werden die Titel als Graf und Gräfin von Bucklebury, also ihrem Heimatort, im Königshaus diskutiert. Britische Verfassungsexperten äußern gegenüber BBC allerdings Zweifel an der Theorie. Ihnen zufolge gebe es keine rechtliche Grundlage, durch die Carole (70) und Michael Middleton (76) automatisch royale Titel erhalten würden. Als König könnte William allerdings die Entscheidung treffen, ihnen welche zu verleihen – das wäre eine echte Premiere im Palast.

Fans sollen schon länger fordern, dass Carole und Michael königliche Titel bekommen. In der Vergangenheit bewiesen die beiden immer wieder ihre Loyalität gegenüber den Royals. Sie gaben sogar ihr eigenes Unternehmen auf. Vor allem Carole beeindruckte Experten und Unterstützer gleichermaßen – sowohl was ihren Einfluss auf ihre Enkelkinder angeht, als auch ihre scheinbar bedingungslose Unterstützung während der Krebserkrankung ihrer Tochter. Auch König Charles (76) soll die Hilfe der Familie Middleton sehr schätzen – ein Titel war für ihn bisher aber wohl kein Thema. So oder so werden die Eltern der Prinzessin von Wales mit Williams Krönung ein echtes Unikat sein: Denn zum ersten Mal in der Geschichte des Königshauses werden die Schwiegereltern des Königs bürgerlich sein.

Für Kate sind ihre Eltern sicher unverzichtbar. Als sie vergangenes Jahr gegen die hartnäckige Krankheit kämpfte, war ihre Mutter eine ihrer größten Stützen. Während die 43-Jährige sich auf die Genesung konzentrierte, lebte Carole bei ihr zu Hause und versorgte unter anderem die drei Kinder. "Ihre Mutter ist bei ihr geblieben, um ihr bei der Erholung zu helfen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Sowohl Carole als auch Michael sollen extra ihren Terminkalender freigeräumt haben, um ihren Schwiegersohn besonders während der Osterferien mit den Kindern zu unterstützen. Darin seien die beiden Profis. Es sei für sie selbstverständlich, "alles stehen und liegen zu lassen", sollten ihre Kinder sie brauchen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Carole und Michael Middleton

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei den Wimbledon Championships 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett, Juli 2025