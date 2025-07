Königlicher Konflikt: Anne verärgert über Prinz William

Zwischen Prinzessin Anne (74) und ihrem Neffen Prinz William (43) scheint es einen leisen Konflikt zu geben. Wie Hello! berichtete, ärgert sich die 74-jährige Prinzessin darüber, dass William sich nicht ausreichend an traditionellen Aufgaben wie den Investitur-Zeremonien auf Windsor Castle beteiligt. Diese Zeremonien, bei denen Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen geehrt werden, zählen zu den wichtigsten Pflichten der britischen Royals. Anne übernimmt offenbar weiterhin den Großteil dieser Events, obwohl William in der Nähe, in Adelaide Cottage, wohnt. Ein Insider ließ wissen: "Es nervt sie, dass sie immer noch die meisten macht."

Trotz dieses Missfallens bleibt die Beziehung der beiden Royals eng und herzlich. Anne bewundert Williams Einsatz für die Modernisierung der Monarchie, während William ihr Engagement und ihre harte Arbeit hochschätzt. Nach einem kürzlichen Unfall der Prinzessin, bei dem sie sich eine Gehirnerschütterung zuzog, zeigte der Prinz zusammen mit seiner Frau Prinzessin Kate (43) Mitgefühl und erklärte öffentlich: "Superheldin! Schön, dich bald wiederzusehen!" Anne hat sich nahezu vollständig erholt und nahm bereits wieder ihre ersten öffentlichen Verpflichtungen wahr.

Die älteste Tochter von Queen Elizabeth II. (✝96) sprach in der Vergangenheit offen über die Herausforderungen des modernen Royal-Daseins, besonders für die junge Generation. Sie weiß um den Druck, unter dem ihre Neffen und Nichten stehen, und dass dieser durch öffentliche Erwartungen und soziale Medien verstärkt wird. Anne, die in ihrer Jugend nicht denselben technologischen und sozialen Einflüssen ausgesetzt war, hat sich seit jeher mit ihrer klaren Linie und ihrem Fleiß einen festen Platz im Herzen des Königshauses erarbeitet – Eigenschaften, die sie auch weiterhin auszeichnen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Prinzessin Anne und Prinz William

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz William

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William bei der Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2025