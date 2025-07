Nach Elfmeter-Drama: Deutsche Frauen stehen im EM-Halbfinale

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat sich mit einem nervenaufreibenden Sieg über Frankreich den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft gesichert. In einer denkwürdigen Partie am Samstagabend in Unterzahl endete das Viertelfinale nach einem 1:1 auch in der Verlängerung unentschieden, ehe im Elfmeterschießen die Entscheidung fiel. Am Ende siegte das Team von Bundestrainer Christian Wück (52) mit 7:6. Die frühe Rote Karte für Kathrin Hendrich (33) und ein Gegentreffer durch Grace Geyoro per Foulelfmeter (15.) hatten die DFB-Frauen zunächst in die Defensive gezwungen, doch Sjoeke Nüsken sorgte mit einem Treffer in der 26. Minute für den Ausgleich und brachte ihre Mannschaft zurück ins Spiel.

In der regulären Spielzeit hatten die Französinnen mehrmals den Sieg auf dem Fuß, doch Videobeweise sorgten dafür, dass Tore von Delphine Cascarino und Grace Geyoro wegen Abseitspositionen aberkannt wurden. Von der deutschen Nationalelf vergab Sjoeke Nüsken die große Chance, das Spiel zu entscheiden, als sie mit einem Elfmeter an Frankreichs Torhüterin Pauline Peyraud-Magnin scheiterte. Trotz dieser Rückschläge bewiesen die DFB-Spielerinnen bemerkenswerte Nervenstärke im Elfmeterschießen und sicherten sich den hart erkämpften Sieg.

Hinter den Spielerinnen liegt eine Vorbereitungszeit voller Höhen und Tiefen. Besonders Sjoeke Nüsken, die als Matchwinnerin und zugleich als tragische Figur des Spiels gefeiert wurde, hat in den letzten Monaten mit ihrem enormen Einsatz überzeugt. Kathrin Hendrich, die mit ihrer Roten Karte unfreiwillig zum Spannungsfaktor der Begegnung beitrug, zeigte sich nach dem Spiel selbstkritisch, lobte aber den ungebrochenen Teamgeist ihrer Mitspielerinnen. Während Trainer Christian Wück nach Abpfiff die mentale Stärke der Mannschaft hervorhob, fiebern Fans und Experten nun dem Halbfinale gegen Spanien entgegen und feiern diese beeindruckende Teamleistung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Die deutsche Frauen-Nationalelf im Viertelfinale der EM 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Kathrin Hendrich und ihre Mitspielerinnen bei der Frauen Fußball-EM 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Die deutschen Nationalspielerinnen, Juli 2025

Anzeige