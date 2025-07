So läuft Jessica Simpsons Dating-Leben nach ihrer Scheidung

Jessica Simpson (45) zeigte sich am Wochenende stilbewusst in einem Oversized-T-Shirt, einem grauen Mantel mit glitzernden Applikationen und schwarzen Plateau-Stiefeln, als sie den Flughafen von Los Angeles betrat. Dabei fingen Paparazzi der Daily Mail die Sängerin auf dem Weg zur Gepäckaufgabe ab und fragten sie, wie es nach ihrer Scheidung von Eric Johnson (45) derzeit in ihrem Dating-Leben läuft. Jessicas Antwort darauf? "Es ist ein harter Weg in der Dating-Welt", erklärte sie. Dating-Apps kämen für die dreifache Mutter aktuell nicht infrage, wie sie weiter ausplauderte.

Jessica scheint eher der Typ zu sein, der sich auf natürliche Art und Weise verlieben will – ganz ohne die Apps. In dem kurzen Gespräch mit dem Magazin ließ die "Take My Breath Away"-Interpretin aber durchblicken, dass sie momentan noch niemanden gefunden hat, den sie datet. "Ich würde es lieben, wenn mich ein Freund verkuppelt!", deutete die 45-Jährige dafür aber an. Wer weiß, vielleicht findet sie ja schon bald einen neuen Mann nach zehn Jahren Ehe mit Eric.

Anfang des Jahres gaben Jessica und Eric nach einigen Gerüchten bekannt, dass sie sich scheiden lassen. "Eric und ich haben getrennt gelebt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu bewältigen. Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", erklärte die Musikerin damals unter anderem gegenüber People in einem Statement. Zusammen mit dem ehemaligen NFL-Star bekam Jessica drei Kinder: Maxwell (13), Ace (12) und Birdie (6) – für sie versuchen die beiden, an einem Strang zu ziehen.

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Getty Images Eric Johnson und Jessica Simpson, November 2014

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Kindern Ace, Birdie und Maxwell, September 2024