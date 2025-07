Flitterwochen? Jeff Bezos und Lauren sind zurück in Europa

Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) wurden erneut in Europa gesichtet, nur wenige Wochen nach ihrer pompösen Hochzeit in Venedig. Das Paar, das sich im Juni in einer 50-Millionen-Dollar teuren Zeremonie das Jawort gab, verbrachte diesmal Zeit an der glamourösen Côte d’Azur. Hand in Hand kamen sie im exklusiven Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes an, nachdem sie von ihrer Luxusjacht abgestiegen waren. Lauren strahlte in einem Seidenkleid mit neonfarbenen Mustern und tiefem Rückenausschnitt, dazu trug sie himmelblaue Sandaletten und eine elegante Dior-Tasche. Jeff hielt es klassisch mit einem weißen Hemd und maßgeschneiderten Hosen, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen.

Die Rückkehr an die französische Riviera ist Teil einer ausgedehnten Reisezeit für das frisch vermählte Paar. Bereits vor ihrer Hochzeit hatte Lauren mit einer glamourösen Bachelorette-Party in Paris für Aufsehen gesorgt, und Jeff wurde ebenfalls in Cannes und bei der amfAR Gala in Cap d’Antibes gesichtet. Nach dem großen Tag in Venedig zog es die beiden zur Pariser Fashion Week, wo Lauren bei der Balenciaga Haute Couture Show neben Stars wie Kim Kardashian (44) und Nicole Kidman (58) zu sehen war. Ihre europäische Reise dient daher nicht nur dem Vergnügen, sondern hebt das Paar auch als gesellschaftliches und stilbewusstes Duo hervor.

Es ist kein Geheimnis, dass Jeff und Lauren ihre gemeinsamen Reisen lieben und dabei gerne den Luxus genießen. Nach Wochen des Jetset-Lebens zog es sie zuletzt für ruhigere Momente zurück nach Miami Beach. Dort wurden sie laut TMZ beim romantischen Dinner im Restaurant AVIV gesichtet. Weit weg vom Blitzlichtgewitter der europäischen Partyszene genossen sie israelische Spezialitäten – ganz ohne prominente Freunde oder Familie, nur begleitet von ihrer Security. Ein seltener Moment der Ruhe für das Paar, das in letzter Zeit vor allem als Glamour-Duo international für Schlagzeilen sorgte.

