Darum will Can Kaplan gegen Serkan Yavuz in den Ring steigen

Can Kaplan wird bei Fame Fighting im Oktober erneut sein Boxtalent unter Beweis stellen. Für seinen nächsten Kampf hat der Unternehmer bereits einen Gegner im Visier: Er forderte Serkan Yavuz (32) heraus. Der Grund: Der Realitystar hat öffentlich zugegeben, seiner Frau Samira (31) – mit der er zwei Kinder hat – fremdgegangen zu sein. "Ich musste selbst erleben, wie es ist, wenn der Partner in der Öffentlichkeit fremdgeht. Ich finde es einfach krank, wie viele mittlerweile fremdgehen, ohne Scham", stellt der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat gegenüber Bild klar.

Mit seiner Aussage spielt er wohl auf seine Vergangenheit mit Walentina Doronina (25) an: Can war rund zwei Jahre mit der Ex on the Beach-Bekanntheit liiert, bevor diese bei Germany Shore fremdknutschte. Daher stößt ihm Serkans Verhalten besonders sauer auf. "Ich weiß nicht, ob da irgendwas falsch verknüpft ist, dass er einfach mal einen auf den Kopf bekommen muss, damit er wieder klar denken kann. Ich habe ihn herausgefordert, damit man das sportlich und einvernehmlich macht", betont der einstige Sommerhaus-Bewohner.

Darüber hinaus macht Can seinem möglichen Kontrahenten noch ein weiteres Angebot: Sollte er den Kampf verlieren, überlässt er Serkan seine Gage – gewinnt er hingegen, muss der Ex-Bachelorette-Kandidat seine Gage an Samira und die gemeinsamen zwei Töchter abtreten. Es gibt jedoch noch einen weiteren Grund, weshalb der ausgebildete Bankkaufmann wieder in den Ring steigen möchte: Beim ersten Mal habe er nicht für sich selbst, sondern für seine Ex gekämpft. "Dieses Mal will ich für mich selbst stehen, mir selbst beweisen, dass ich das für mich kann und nicht für jemand anderen", betont er.

Anzeige Anzeige

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten