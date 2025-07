Der "Star Trek"-Schauspieler Tom Troupe (97) ist verstorben

Freunde und Familie müssen Abschied von Tom Troupe nehmen: Der Star Trek-Star ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Seine Familie bestätigte gegenüber Mail Online, dass er am Sonntagmorgen in seinem Haus in Beverly Hills, Los Angeles, eines natürlichen Todes starb. Besonders traurig: Tom stirbt nur fünf Tage nach seinem Geburtstag, den er am 15. Juli sicherlich im engsten Kreis gefeiert hatte. Zurück lässt er seinen Sohn Christopher Troupe, seine Schwiegertochter Becky Coulter, seine Enkelin Ashley Troupe sowie mehrere Nichten und Neffen.

Tom verbrachte beinahe sein ganzes Leben mit seiner Frau Carole Cook – die beiden waren von 1964 bis 2023 miteinander verheiratet. Der Schauspieler musste sich vor zwei Jahren von seiner geliebten Gattin verabschieden. Sie starb im Alter von 98 Jahren. Seine Familie bittet nach seinem Tod um Privatsphäre und darum, keine Blumen zu erhalten. Stattdessen soll an den "Entertainment Community Fund" oder die "Pasadena Humane Society" gespendet werden – das hätte Tom wohl so gewollt.

Tom begann seine Karriere in lokalen Theaterproduktionen und zog im Jahr 1948 schließlich nach New York City, um seinen Traum von einer Schauspielkarriere in die Tat umzusetzen. 1957 feierte er sein Broadway-Debüt im Stück "The Diary of Anne Frank". In Hollywood baute er sich eine beeindruckende Karriere auf – mit Rollen in über 75 beliebten Serien wie "Star Trek", "Mission: Impossible", "Cheers", "Murder, She Wrote" und "The Wild, Wild West". Auch auf der Leinwand glänzte er mit Auftritten unter anderem in Filmen wie "The Devil’s Brigade" und "My Own Private Idaho".

Getty Images Tom Troupe, Schauspieler

Getty Images Tom Troupe und Carole Cook, April 2007

Getty Images Schauspielerin Carole Cook und ihr Mann Tom Troupe, 2013

