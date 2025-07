Neue "Harry Potter"-Serie: Spielt Cillian Murphy Voldemort?

Die neue Harry Potter-Serie begeistert bereits im Vorfeld die Fans, doch eine zentrale Frage bleibt vorerst ungeklärt: Wer wird den gefürchteten Bösewicht Lord Voldemort verkörpern? Laut der Fanseite Redanian Intelligence wurde die Rolle zwar bereits besetzt, doch HBO hüllt sich in Schweigen und will die Identität des Schauspielers bis zur Premiere der ersten Staffel geheim halten. Spekulationen gibt es trotzdem reichlich – besonders die Namen Cillian Murphy (49) und Matt Smith (42) sorgen für heiße Diskussionen. Die Stars, bekannt aus Produktionen wie Peaky Blinders und House of the Dragon, gelten als Spitzenanwärter.

Die Gerüchte um Voldemorts Erscheinung in der Serie schüren die Vorfreude noch mehr. Laut einer Quelle aus dem Umfeld der Produktion könnte der Dunkle Lord in mehreren Episoden auftauchen, jedoch ist nicht sicher, ob das bereits in der ersten Staffel der Fall sein wird. Fans vermuten, dass Voldemort in Anlehnung an die Bücher möglicherweise zunächst in Rückblenden oder als Gesicht am Hinterkopf von Quirinus Quirrell gezeigt wird. Diese Variante wäre zudem eine Rückkehr zu den Wurzeln der Geschichte und würde dem literarischen Kanon treu bleiben. Ob die Macher diesen Weg wählen, bleibt jedoch offen.

Die Serie machte kürzlich auch Schlagzeilen wegen ihrer einzigartigen Produktionsweise. Am Set in Großbritannien wurde laut BBC eigens eine Schule eingerichtet, die bis zu 600 Schülerinnen und Schüler aufnehmen kann. Diese Maßnahme gewährleistet, dass minderjährige Schauspieler die Dreharbeiten mit ihrer Ausbildung vereinbaren können, selbst bei intensiven Drehplänen oder Nachtschichten. Mit dieser sorgfältigen Organisation untermauern die Macher, wie hoch die Produktionsstandards der Magie-Serie angesetzt werden, und steigern damit die Vorfreude auf das Serienhighlight, das 2027 an den Start gehen soll.

Getty Images Cillian Murphy im Oktober 2024

Getty Images Matt Smith im März 2023

Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

