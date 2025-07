Ex-Fußballprofi Paul Gascoigne ins Krankenhaus eingeliefert

Große Sorgen um Paul Gascoigne (58). Die Fußballlegende wurde am Freitagabend in seinem Haus im britischen Poole von seinem Kumpel und Assistenten Steve Foster halb bewusstlos aufgefunden. Dieser brachte den ehemaligen Spitzenspieler zunächst mit dem Auto in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er auf die Intensivstation musste. Später wurde Gascoigne, dessen Zustand mittlerweile stabil ist, zur weiteren Behandlung in eine andere Klinik verlegt. Laut der britischen Zeitung The Sun soll er dort noch mehrere Tage bleiben. Sein Assistent erklärte: "Paul ist im Krankenhaus, was im Moment der bestmögliche Ort für ihn ist."

Seit Jahren kämpft Gascoigne mit den Folgen seiner Alkohol- und Drogensucht, die seine Karriere und sein Privatleben massiv beeinflusst haben. Bereits 1998 suchte er erstmals Hilfe in einer Entzugsklinik, doch die Versuche, seine Sucht zu überwinden, waren seither von Rückschlägen geprägt. Freunde und Familie des einstigen Nationalspielers wurden umgehend über seinen Zustand informiert, darunter auch seine Tochter Bianca und ehemalige Fußballkollegen wie Peter Beardsley und Vinnie Jones (60). Trotz seines schwierigen Lebenswegs bleibt Gascoigne für viele ein Idol, nicht zuletzt wegen seiner überragenden Leistungen auf dem Platz.

Vor allem in den 1990er-Jahren schrieb "Gazza" Fußballgeschichte. Seine legendären Tränen nach dem Halbfinal-Aus gegen Deutschland bei der Fußball-WM im Jahr 1990 bleiben unvergessen, ebenso wie sein spektakuläres Tor bei der Fußball-EM 1996 gegen Schottland. Der Mittelfeldspieler begann seine Karriere bei Newcastle United und lief später unter anderem für Tottenham, Lazio und die Glasgow Rangers auf. Doch hinter dem sportlichen Erfolg stand stets ein Mann, der mit inneren Dämonen zu kämpfen hatte. Diese prägten nicht nur das Privatleben des früheren Teilnehmers vom italienischen Dschungelcamp, sondern führen bis heute immer wieder zu gesundheitlichen Problemen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Gascoigne, Ex-Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Gascoigne, Ex-Fußballprofi

Anzeige Anzeige

Getty Images Früherer Fußballprofi Paul Gascoigne, Juni 1996