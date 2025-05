Sam Dylan sicher: Deutschland hätte 2024 fast ESC gewonnen

Sam Dylan (34) sorgt jetzt mit einer überraschenden Enthüllung über den Eurovision Song Contest 2024 für ordentlich Gesprächsstoff. Auf Instagram behauptete der Reality-TV-Star in einem Reel, dass ESC-Sieger Nemo (25) beinahe für Deutschland angetreten wäre – und damit sogar den Sieg hätte holen können. Stattdessen entschied sich Nemo jedoch für die Schweiz und gewann schließlich mit der Performance seines Songs "The Code". Deutschland landete im Vergleich dazu auf dem 12. Platz. Für viele Fans eine schockierende Vorstellung: Hätte der ESC 2025 etwa in Deutschland stattfinden können?

Wie Sam erklärt, wollte Nemo ursprünglich am deutschen Vorentscheid teilnehmen. Doch wenige Wochen vor der Verkündung der Kandidaten habe die Schweiz das Angebot unterbreitet, Nemo direkt ins ESC-Finale zu schicken. Für das Musiktalent sei das angesichts der unsicheren Chancen im deutschen Vorentscheid eine verlockende Option gewesen, die er letztlich angenommen habe. Sam beruft sich in seiner Erklärung auf Informationen, die ihm von Isaak Guderian (30), Deutschlands Vertreter beim ESC 2024, übermittelt wurden. "Vielleicht wäre sonst der Eurovision Song Contest dieses Jahr in Berlin gewesen", spekulierte Sam weiter in seinem Beitrag und verpasste es dabei nicht, die Entscheidung der Schweizer zu loben. Die Schweiz habe das bessere Händchen.

Nemo, inzwischen in ganz Europa gefeiert, stammt aus der Schweiz, hat sich aber in Berlin eine kreative und persönliche Heimat aufgebaut. Mit dem unverwechselbaren Stil und einer Stimme, die heraussticht, setzte das Talent mit "The Code" ein starkes Statement auf der ESC-Bühne und überzeugte Fans wie Jury gleichermaßen. Dass Entscheidungen rund um den ESC für Diskussionen sorgen, ist nichts Neues. Ob Nemo nun auf die Enthüllungen von Sam Dylan reagieren wird, bleibt abzuwarten.

