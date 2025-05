Ein Jahr nach ESC-Triumph: Nemo kündigt Debütalbum an

Bei Nemo (25) gibt es nach dem Sieg beim Eurovision Song Contest 2024 nun große Neuigkeiten. In einem Video auf Instagram wurde angekündigt, dass im Herbst 2025 das heiß erwartete Debütalbum mit dem Titel "Art House" erscheinen wird. Doch nicht nur das: Noch in dieser Woche wird am Finaltag der diesjährigen ESC-Ausgabe ein neuer Song performt. Die Rückkehr ins Rampenlicht ist also eingeläutet.

Seit dem Triumph beim ESC zog sich Nemo zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. In einem Gespräch mit der Tamedia-Beilage "Das Magazin" erklärte Nemo, wie belastend der plötzliche Medienrummel war: "Ich gab so viele Interviews, dass mein größter Wunsch war, einfach kein Interview mehr geben zu müssen." Zudem kritisierte das Musiktalent das geringe Angebot an medialen Plattformen in der Schweiz, die sich tatsächlich mit Musik, Kunst und Popkultur beschäftigen. Diese Erfahrungen führten dazu, dass sich die Künstlerperson auf kreative Prozesse und die Arbeit am neuen Album konzentrierte.

Nemo ist eine non-binäre Künstlerperson, lebt in Berlin und wäre laut Sam Dylan (34) letztes Jahr beinahe für Deutschland statt für die Schweiz beim ESC angetreten. Mit dem Album "Art House" und der Rückkehr ins Rampenlicht scheint Nemo nun ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die positive Resonanz auf Social Media zeigt, dass die Vorfreude auf die neue Musik riesig ist. "Ich bin mir sicher, das wird das Album des Jahres" oder "Ich bin so gespannt. Kann es kaum abwarten", kommentierten die begeisterten Fans auf Instagram.

